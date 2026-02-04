Localizan en Rumanía una importante reserva de uranio y de metales

1 minuto

Bucarest, 4 feb (EFE).- La empresa canadiense Leading Edge Materials ha identificado importantes reservas de uranio, oro, cobalto, níquel, plomo y zinc en la zona de Bihor, en el oeste rumano, susceptibles de ser explotados comercialmente, informan este miércoles los medios locales.

La empresa ha publicado un informe de progreso sobre la exploración en Rumanía, donde ya en 2025 identificó indicios consistentes de mineralización subterránea en la concesión Bihor Sud.

El director de la empresa, Kurt Budge, ha asegurado que hay evidencias de una elevada mineralización que dan una base sólida para futuras exploraciones, informa el portal Profit.ro.

Budge indicó que asegurar recursos propios de uranio es de «importancia estratégica» para la independencia energética de Rumanía.

La empresa recibió la licencia de exploración en Bihor Sud en mayo de 2022, y dos meses después obtuvo la aprobación de la Autoridad Nacional Reguladora de Energía de Rumanía para el primer año de actividad. EFE

asp/as