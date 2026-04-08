Logran recatar con vida a un segundo trabajador atrapado en una mina al oeste de México

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Ciudad de México, 8 abr (EFE).- Las autoridades de México informaron que en la mañana de este miércoles lograron rescatar con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, uno de los mineros que permanecía atrapado en una mina en Sinaloa (oeste) tras el derrumbe del lugar hace trece días.

«El Comando Unificado informa que a las 10:36 hora local (18:36 GMT) de este miércoles 8 de abril, Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa», informó en un comunicado la dependencia del Gobierno federal.

El trabajador había sido localizado con vida el martes, aunque hasta fue hasta esta mañana que se pudo culminar su rescate y su salida a la superficie.

«El personal paramédico procedió a su estabilización inmediata para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde será atendido por especialistas», informaron las autoridades.

No obstante, efectivos militares y civiles del Estado mexicano permanecen con las labores de búsqueda, pues otro trabajador, del que se desconoce su estado, permanece atrapado en la zona.

Además, las autoridades confirmaron el fallecimiento de otro minero en el accidente, aunque hasta ahora no se han dado detalles de su identidad.

«El equipo técnico y humano mantiene sus operaciones en el sitio con el firme compromiso de localizar al último trabajador», sentenció el Comando Unificado, organismo que coordina los esfuerzos institucionales en la mina Santa Fe.

El hallazgo de Zapata Nájera con vida y el fallecimiento de otro fue confirmado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa diaria hoy.

«Ha estado ahí la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, ha estado de manera permanente Laura Velázquez (coordinadora nacional de Protección Civil), cerca de las familias y ayer después de 13 días se encontró a uno de los mineros con vida todavía», afirmó Sheinbaum.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en México, en un sector que aporta un poco más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. EFE

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