Lolabúm, la nueva escena alternativa de Ecuador, desembarca por primera vez en España

Compartir

3 minutos

Cartagena (España), 18 jul (EFE).- Pese a no tener una industria propia, Ecuador vive un momento de eclosión musical, con nuevas bandas que van más allá del tradicional pasillo, el sanjuanito, la marimba o el alabo, como es el caso de Lolabúm, que este sábado ofrecerá su primer concierto en España.

Esta banda de rock ecuatoriana actúa en La Mar de Músicas de Cartagena (sureste de España), un festival de músicas globales, que este año celebra su 31 edición y tiene a Ecuador como país invitado, con diez de sus 45 conciertos protagonizados por bandas de ese país.

Además, en el festival habrá un importante despliegue de actividades literarias, de arte, cine y gastronomía, todas ellas, gratuitas.

En el caso de Lolabúm, presentará su nuevo disco, que se publicará este próximo mes de agosto, un trabajo que «no encaja y esa es su virtud», según explicó en una entrevista con EFE su vocalista, Pedro Bonfim.

La banda cuenta además con Martín Eraso al bajo, José Miguel Fabre a la batería, y Joaquín Prado a la guitarra, y se puso en marcha en Quito en 2014.

Se ha consolidado como una de las formaciones más influyentes de la nueva escena alternativa ecuatoriana y uno de los nombres clave del ‘indie’ latinoamericano actual.

«En esencia somos una banda de rock, una música energética, atrevida, en el sentido de que nos atrevemos a hacerlo», destacó el vocalista, que señaló también que se encuentran en un «momento de transición» con la publicación del nuevo disco.

La Mar de Músicas es la puerta de entrada a España para la banda, donde todavía no habían tocado.

Tras este primer concierto en Cartagena, actuarán en Barcelona el 23 de julio, en Valencia (este) el día 24 y en Madrid el 25.

«Estamos muy emocionados. Es un verdadero sueño», afirmó el músico, que sí había estado en España anteriormente con su proyecto en solitario, San Pedro Bonfim y sus Milagros, más cercano a la canción de autor latinoamericana, y que también presentó ayer en La Mar de Músicas.

Estar en España es un paso decisivo para las bandas ecuatorianas, explica, ya que vienen de un país en el que «falla la exportación musical», apenas hay espacios para la cultura y la música y hay una enorme desigualdad en el desarrollo de los proyectos musicales.

«Nuestro cantante insignia, Julio Jaramillo (maestro del pasillo, considerado música nacional y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad) sigue siendo el único referente internacional real y él mismo grabó muy pocas canciones ecuatorianas. ¿Cómo podemos exportar algo que no sabemos que existe?», se preguntó.

No obstante, reconoció que ese desconocimiento generalizado que hay de Ecuador fuera de sus fronteras también les aporta algo de «tranquilidad», en el sentido de que la cultura del país andino «está a salvo y puede seguir desarrollándose de manera muy autónoma», sin necesidad de parecerse a otros proyectos o de plegarse a los intereses de la industria. EFE

1005480

vv.bc/jlp/ma/pcc

(Foto)