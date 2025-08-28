Lombard está convencido de que sus presupuestos saldrán adelante pese a la crisis política

3 minutos

París, 28 ago (EFE).- El ministro francés de Economía, Eric Lombard, dice estar convencido de que los presupuestos para 2026, en los que lleva meses trabajando saldrán adelante pese a la crisis política que se avecina, con la más que probable caída de su Gobierno el próximo 8 de septiembre, porque no hay alternativa.

«Estoy convencido de que tendremos presupuestos para 2026 en los plazos que nos permitirán llegar a un déficit del 4,6 %» del producto interior bruto (PIB) el año próximo, ha subrayado Lombard en unas jornadas organizadas por la patronal Medef.

Ha asegurado que se continuará con la preparación de esos presupuestos «pase lo que pase» el 8 de septiembre, el día en que el primer ministro, François Bayrou, se va a someter voluntariamente a una moción de confianza que todo apunta que será el final de su Gobierno porque toda la oposición en bloque ha dicho que votará en contra.

Cuando se le ha pedido que se explicara, ha dado varios argumentos, el primero que esa línea es «la única posible», la del «desendeudamiento».

Pero también el hecho de que en el Parlamento «no hay alternativa» a la mayoría que apoya a Bayrou porque la oposición «no tiene un proyecto común» y que en el caso de que el primer ministro tenga que dimitir, que da como «garante» el presidente de la República, Emmanuel Macron.

Si, como se espera, el Parlamento tumba el Ejecutivo del primer ministro centrista, elpresidente Macron será quien decidirá si nombra a otro jefe de Gobierno (o de nuevo al mismo Bayrou) para que intente obtener el respaldo de la Asamblea Nacional o si convoca elecciones legislativas anticipadas.

Los partidos de oposición piden al jefe del Estado esas elecciones y algunos, en particular la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon que se vaya, ya que lo consideran el principal responsable de la situación, para que se puedan organizar comicios presidenciales.

Los presupuestos para 2026 deberían presentarse a finales de septiembre o comienzos de octubre para su debate parlamentario, pero está por ver si eso será posible sin Gobierno o con uno en funciones.

El proyecto en el que ha trabajado el Ejecutivo actual, según lo anticipado el 15 de julio por Bayrou, contempla un ajuste de casi 44.000 millones de euros para reducir el déficit público, que este año se espera que sea del 5,4 % del PIB, como ha reiterado Lombard (fue del 5,8 % en 2024, muy por encima del límite del 3 % que fijan las reglas europeas).

El ministro de Economía ha tratado de eludir el escenario de una intervención de Francia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que él mismo consideró posible el lunes, antes de desdecirse unas horas después.

Cuando se le ha preguntado por eso, ha respondido «no creo en la crisis financiera» porque Francia es un país «rico». Sobre todo, ha hecho hincapié en que es la incertidumbre política la que se está traduciendo en un aumento de los intereses para el pago de la deuda, y por eso «es importante levantar esa incertidumbre cuanto antes».

Sobre la posibilidad de negociar con la oposición cambios en los presupuestos para 2026 para que salgan adelante, ha dicho que esa es la voluntad del Gobierno pero con límites.

Esos límites son que habrá que reducir el déficit público y que el esfuerzo de ajuste «sea comprendido» porque los presupuestos serán «difíciles para los franceses» puesto que, entre otras cosas, contemplan la congelación del sueldo de los funcionarios o la no indexación de las pensiones con la inflación. EFE

ac/jgb