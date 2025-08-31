Lombok, la isla de Indonesia a la sombra de Bali donde asesinaron a Matilde Muñoz

Senggigi (Indonesia), 31 ago (EFE).- La española Matilde Muñoz fue asesinada premeditadamente, según la Policía de Indonesia, en la paradisíaca isla de Lombok, donde según sus familiares «se sentía en casa», un enclave en alza por su tranquilidad frente a la masificación turística de la vecina Bali.

Muñoz, nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y afincada en Mallorca, llevaba cuatro años yendo al hotel Bumi Aditya en Lombok, situado a penas a un kilómetro de donde fue hallado su cuerpo sin vida el pasado sábado. El círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.

Situada en el centro del archipiélago indonesio, y con el volcán Rinjani como una de sus principales atracciones turísticas, esta isla se ha convertido en uno de los destinos más populares de Indonesia y ha crecido en popularidad a lo largo de los años gracias a una belleza natural similar a la de la masificada y cercana Bali.

Ambas cuentan con una población similar, entre cuatro y cuatro millones y medio de habitantes, pero Lombok sigue siendo un destino relativamente menos popular que Bali, en ocasiones denominada una «isla resort» por la cantidad de hoteles y hordas de turistas que acuden cada año.

Solo en 2024, según datos oficiales, 6,3 millones de visitantes extranjeros llegaron directamente al aeropuerto internacional de Ngurah Rai, en Bali. En comparación, poco más de 81.500 pasajeros aterrizaron en Lombok.

No obstante, las autoridades indonesias consideran a Lombok como una zona prioritaria para el desarrollo turístico del país asiático y las autoridades locales esperan que en 2025 visiten la isla, y la vecina Sumbawa, 2,5 millones de personas.

El Ministerio de Exteriores de España indica en sus recomendaciones de viaje a Indonesia que las agresiones violentas no son habituales en el vasto archipiélago, aunque advierte que se ha producido un aumento de las mismas contra turistas, en especial en Bali y Lombok.

Añade asimismo que las «caóticas circunstancias del tráfico» en el país hacen frecuentes los accidentes, y destaca que son comunes los incidentes con motocicletas en las islas de Bali, Lombok y Labuan Bajo.

A diferencia de Bali, de mayoría hindú en el país con más musulmanes del mundo, en Lombok la religión mayoritaria es el Islam. EFE

