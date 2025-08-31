The Swiss voice in the world since 1935

Lombok, la isla de Indonesia a la sombra de Bali donde asesinaron a Matilde Muñoz

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Senggigi (Indonesia), 31 ago (EFE).- La española Matilde Muñoz fue asesinada premeditadamente, según la Policía de Indonesia, en la paradisíaca isla de Lombok, donde según sus familiares «se sentía en casa», un enclave en alza por su tranquilidad frente a la masificación turística de la vecina Bali.

Muñoz, nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y afincada en Mallorca, llevaba cuatro años yendo al hotel Bumi Aditya en Lombok, situado a penas a un kilómetro de donde fue hallado su cuerpo sin vida el pasado sábado. El círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.

Situada en el centro del archipiélago indonesio, y con el volcán Rinjani como una de sus principales atracciones turísticas, esta isla se ha convertido en uno de los destinos más populares de Indonesia y ha crecido en popularidad a lo largo de los años gracias a una belleza natural similar a la de la masificada y cercana Bali.

Ambas cuentan con una población similar, entre cuatro y cuatro millones y medio de habitantes, pero Lombok sigue siendo un destino relativamente menos popular que Bali, en ocasiones denominada una «isla resort» por la cantidad de hoteles y hordas de turistas que acuden cada año.

Solo en 2024, según datos oficiales, 6,3 millones de visitantes extranjeros llegaron directamente al aeropuerto internacional de Ngurah Rai, en Bali. En comparación, poco más de 81.500 pasajeros aterrizaron en Lombok.

No obstante, las autoridades indonesias consideran a Lombok como una zona prioritaria para el desarrollo turístico del país asiático y las autoridades locales esperan que en 2025 visiten la isla, y la vecina Sumbawa, 2,5 millones de personas.

El Ministerio de Exteriores de España indica en sus recomendaciones de viaje a Indonesia que las agresiones violentas no son habituales en el vasto archipiélago, aunque advierte que se ha producido un aumento de las mismas contra turistas, en especial en Bali y Lombok.

Añade asimismo que las «caóticas circunstancias del tráfico» en el país hacen frecuentes los accidentes, y destaca que son comunes los incidentes con motocicletas en las islas de Bali, Lombok y Labuan Bajo.

A diferencia de Bali, de mayoría hindú en el país con más musulmanes del mundo, en Lombok la religión mayoritaria es el Islam. EFE

sh-daa-pav/raa/jac

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR