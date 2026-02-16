Londres actuará en meses para proteger a los jóvenes de redes sociales, dice Starmer

Londres, 16 feb (EFE).- El Gobierno británico quiere actuar «en meses y no años» para proteger a los niños de las redes sociales adictivas, dijo este lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, tras anunciar que responderá para cerrar las lagunas legales a fin de proteger a los menores de edad cuando están en línea.

Las nuevas medidas anunciadas, que deben ser aún aprobadas por el Parlamento, incluyen actuar contra el contenido ilegal creado por Inteligencia Artificial (IA) y funciones específicas de las aplicaciones que son «perjudiciales para el bienestar de la infancia y que los mantienen enganchados a sus pantallas».

Durante una visita hoy a un centro comunitario en Londres, Starmer dijo que el Gobierno quiere «actuar con mucha rapidez, no solo en cuanto a la edad, sino también en los dispositivos y aplicaciones que generan ese tipo de desplazamiento automático, esa sensación de estar pegado al dispositivo que te mantiene enganchado».

El líder laborista prometió que se dará prioridad a este asunto y que entiende la preocupación de los padres sobre el acceso de los menores a las redes sociales. Resaltó que es padre de dos hijos adolescentes, de 17 y 15 años, y sabe de la naturaleza adictiva de gran parte de lo que sucede en las redes y «la forma en que atrae a los niños y les quita otros aspectos del crecimiento».

«No creo que haya ningún padre en el país que no esté preocupado por esto, por cierto, de verdad que no. Como Gobierno, debemos estar a la altura de los padres, brindándoles liderazgo y apoyo en lo que respecta a las redes sociales, y lo haremos ahora».

Avanzó que se hará una consulta pública sobre la prohibición de las redes a los menores de 16 años, algo que «empezará muy pronto».

La ministra británica de Tecnología, Liz Kendall, declaró hoy a la BBC que, si bien consideraba esencial una consulta adecuada, el gobierno debería poder actuar con rapidez una vez tomada una decisión.

Entre los nuevos elementos de las propuestas incluyen una medida que exige a los gigantes tecnológicos que conserven todos los datos del teléfono de un niño en caso de fallecimiento.

Esto responde, por ejemplo, al caso del hijo de la británica Ellen Roome, Jools, que murió a los 14 años de edad en 2022 cuando al parecer intentaba un reto en internet que salió mal, pero nunca se ha podido acceder a sus datos para demostrarlo.

Ellen Roome sostiene firmemente que su hijo murió accidentalmente mientras participaba en el llamado «desafío del apagón» (blackout challenge), un reto viral de redes sociales que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse.

El Partido Conservador, primero de la oposición británica, ha adoptado una postura dura sobre este asunto al exigir una prohibición total inmediata para los menores de 16 años de las redes sociales.

Varios gobiernos, como el español, están endureciendo drásticamente su postura frente a las redes sociales, con medidas para prohibir el acceso de los menores de 16 años a esas redes. EFE

