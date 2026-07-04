Londres celebra el Orgullo LGBTI+ con un desfile multitudinario y la ausencia de Madonna

Compartir

2 minutos

Londres, 4 jul (EFE).- Decenas de miles de personas marcharon este sábado por las calles del Londres para celebrar el desfile anual del Orgullo LGBTI+, un evento que en esta ocasión estuvo marcado por la ausencia de la artista estadounidense Madonna, que pese a los rumores finalmente no participó en la cita.

Según los organizadores, unas 35.000 personas de unos 600 colectivos y empresas marcharon a pie o en carrozas desde Hyde Park hasta la zona gubernamental de Whitehall, pasando por lugares emblemáticos de la ciudad como Picadilly Circus o la plaza de Trafalgar Square.

Precisamente en esta plaza se rumoreaba que iba a hacer una aparición o actuación sorpresa Madonna, que el jueves por la noche presentó su último disco, ‘Confessions II’, con una fiesta en Londres. Sin embargo, ante la creciente expectación, los organizadores se vieron obligados a desmentirlo a última hora.

«En respuesta a los rumores, podemos confirmar que Madonna NO aparecerá ni actuará en el Orgullo de Londres», dijo hoy la cuenta oficial del evento, Pride In London, en redes sociales.

De acuerdo con medios británicos, el equipo de Madonna llegó a estar en comunicación con la organización del Orgullo de Londres, pero su asistencia nunca estuvo confirmada.

«Tenemos dos maravillosos cabezas de cartel en Trafalgar Square para concluir este brillante día de protesta y celebración», agregaron desde Pride In London.

Más allá del desfile como punto central del evento, el Orgullo de Londres incluye un programa de actividades con escenarios en diferentes puntos en la ciudad, además de otros eventos privados, y se espera que congregue a más de un millón de personas a lo largo del fin de semana.

«El Orgullo es uno de los momentos en los que nuestra ciudad brilla con más fuerza, con millones de personas uniéndose para celebrar a nuestras comunidades LGBTI+ y los valores que definen a nuestra ciudad», escribió el alcalde de Londres, Sadiq Khan, en la red social X tras asistir al desfile. EFE

rb/mra

(foto)(vídeo)