Londres celebra un año más la carrera de las tortitas entre aficionados y curiosos

Guillermo Garrido

Londres, 17 feb (EFE).- El ‘Día de las Tortitas’ volvió a celebrarse este martes un año más con carreras en las que los participantes recorren una veintena de metros volteando los panqueques en una sartén, como marca la tradición en el Reino Unido, donde destaca la celebrada en el emblemático Leadenhall Market de Londres.

En relevos, con una sartén de metal en la mano y por equipos, los distintos competidores se batieron en un duelo para ver quién es el más diestro y veloz a la hora de darle vueltas a una tortita en una distancia de veinte metros, empujados por un público enfervorecido de aficionados y curiosos.

«Es más difícil de lo que la gente piensa. Se creen que es un paseo, pero no lo es. ¡Es muy duro!», afirma a EFE Ice, una de las componentes del equipo ganador de esta edición 2026, Crepex Legends.

El objetivo de evitar que el famoso manjar no se caiga de la sartén está al alcance de muy pocos: a más de uno le ha tocado recogerlo del suelo -incluso múltiples veces- y continuar su andadura, pero ya con poco que hacer en la competición.

Para los Crepex Legends, formado por Hayden, Teddy, Ice y Flint, un grupo de amigos de Kent, era su primera vez, venían como «tapados» y se han alzado con el triunfo. Frente a la gente que entrena durante meses, Ice se jacta con sus compañeros de haber competido sin preparación previa.

«Aquí estamos: cuando toda la presión se acumulaba, hemos conseguido sobrepasarlo y conseguir la victoria», bromea Ice tras participar contra los dieciséis equipos que competían por lograr su inscripción en la denominada «sartén de oro».

El origen de la tradición

El ‘Día de las Tortitas’ es una tradición popular sobre todo en Reino Unido e Irlanda que se celebra siempre el martes de Carnaval, día anterior al Miércoles de Ceniza (el inicio de la Cuaresma).

Antaño, ese martes era la última ocasión en la que se podía consumir huevos y grasas antes de embarcarse en los cuarenta días de Cuaresma, y las tortitas eran la forma perfecta de utilizar estos ingredientes.

Según la leyenda, en el siglo XV, una mujer de la localidad de Olney -el sudeste de Inglaterra, cerca de Northampton-, escuchó la campana que marcaba la hora de ir a confesar sus pecados mientras cocinaba las tortitas, y tuvo que salir corriendo con su delantal y sartén en la mano para llegar a tiempo a la iglesia.

Con el tiempo, esa campana que marcaba la hora de la confesión para los cristianos anglosajones se conoció como la ‘campana de los pancakes’, hasta el día de hoy.

La conmemoración en Olney es una de las más famosas del mundo. Hoy en día la tradición continúa como un festejo comunitario y de unión en muchas partes del Reino Unido, y de interés para el sinfín de visitantes y curiosos del país británico. EFE

