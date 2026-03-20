The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Londres confirma que EEUU usa bases británicas para «neutralizar» ataques iraníes en Ormuz

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 20 mar (EFE).- El Gobierno británico confirmó este viernes que los Estados Unidos están utilizando bases británicas para llevar a cabo «operaciones defensivas» destinadas a «neutralizar» los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Ormuz.

En un breve comunicado, un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico, Keir Starmer) confirmó que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y los Estados Unidos en el marco del conflicto en Oriente Medio «incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz». EFE

rb/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR