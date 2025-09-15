Londres convoca al embajador ruso por la violación del espacio aéreo de la OTAN

The Swiss voice in the world since 1935

Londres, 15 sep (EFE).- El Ministerio británico de Asuntos Exteriores informó este lunes de que ha convocado al embajador ruso en el Reino Unido por la «violación sin precedentes» del espacio aéreo de la Alianza Atlántica por parte de drones rusos.

Un portavoz del Foreign Office indicó que las incursiones en el espacio aéreo de Polonia y Rumanía son «totalmente inaceptables», por lo que decidió convocar al representante ruso, Andrei Kelin.

«La violación significativa y sin precedentes del espacio aéreo polaco y de la OTAN por parte de drones rusos la semana pasada, seguida de otra incursión en el espacio aéreo rumano el sábado, ha sido completamente inaceptable», indicó un portavoz de Exteriores.

Agregó que el Reino Unido se une a Polonia, Rumanía, Ucrania y los aliados de la OTAN en la condena «sin reservas» de estas acciones, que calificó de «imprudentes».

«Mientras nuestro continente se enfrenta una vez más a la flagrante expansión del comportamiento imprudente de Rusia, la defensa de Ucrania contra la agresión del (presidente ruso, Vladímir) Putin es crucial para la seguridad de toda Europa, incluido el Reino Unido», puntualizó.

Según el portavoz, Rusia debe entender que su continua agresión solo fortalece la unidad de los aliados de la OTAN y la determinación de apoyar a Ucrania. EFE

