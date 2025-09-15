The Swiss voice in the world since 1935

Londres denuncia el «lenguaje incendiario» de Musk en una protesta ultraderechista

Londres, 15 sep (EFE).- El Gobierno británico condenó este lunes el «lenguaje peligroso e incendiario» empleado por Elon Musk en una protesta ultraderechista celebrada el sábado en Londres, en la que el magnate estadounidense instó a «luchar o morir» y pidió un «cambio de Gobierno» en el Reino Unido.

El portavoz oficial del primer ministro, Keir Starmer, afirmó que esas palabras «amenazan con provocar violencia e intimidación» en las calles de este país y aseguró que «el pueblo británico no tolerará ese tipo de retórica».

Musk, dueño de Tesla y de la red social X, intervino por videoconferencia en la manifestación «Unir el reino», convocada por el activista de extrema derecha inglés Tommy Robinson, donde advirtió de que «la violencia está llegando» y reclamó «la disolución del Parlamento y una nueva votación» porque, dijo, no se puede esperar a las próximas elecciones.

La protesta, a la que acudieron entre 110.000 y 150.000 personas según la Policía, derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en los que 26 agentes resultaron heridos y 25 manifestantes fueron detenidos por delitos como desórdenes violentos, agresión y daños criminales.

Los manifestantes de ultraderecha, opuestos a la inmigración ilegal, formaron un río de banderas británicas y sobre todo la inglesa de la cruz de San Jorge, y portaron pancartas con mensajes como «devolvedlos a casa» o «detengamos las pateras».

Esa protesta fue contrarrestada por otra convocada por el grupo «En pie contra el racismo» con el lema «Marcha contra el fascismo», que contó con unos 5.000 asistentes, según la Policía. EFE

