Londres destinará más de 130 millones de euros para drones en una futura misión en Ormuz

1 minuto

Londres, 12 may (EFE).- El Reino Unido anunció este martes que destinará una nueva partida de financiación de 115 millones de libras esterlinas (132,5 millones de euros) para contribuir con drones detectores de minas y sistemas antidrones en una futura misión multinacional que proteja la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Esta tarde, durante una cumbre virtual con ministros de defensa de más de 40 países copresidida por Londres y París, el titular británico del ramo, John Healey, comentó que esta misión en el estrecho -actualmente cerrado por la guerra entre Estados Unidos e Irán- será «defensiva, independiente y creíble» y entrará en funcionamiento «cuando las condiciones lo permitan». EFE

rb/lss