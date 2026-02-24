Londres y París rechazan acusación rusa sobre planes para dar armas nucleares a Ucrania

Naciones Unidas, 24 feb (EFE).- Reino Unido y Francia rechazaron este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU las acusaciones de Rusia sobre sus presuntos planes para entregar armas nucleares a Ucrania, que Moscú atribuyó a su Servicio de Inteligencia Exterior.

El embajador ruso en la ONU, Vasili Nebenzia, en un discurso de un cuarto de hora en el que arremetió contra los países europeos, a los que llamó «nazis», por su apoyo a Ucrania durante los cuatro años que dura la guerra, reiteró las acusaciones del Kremlin de hoy.

La Inteligencia rusa, dijo Nebenzia, «publicó un informe extraordinario hoy sobre los planes de Londres y París de entregar a Kiev armas nucleares o la llamada bomba sucia, así como los medios para su lanzamiento».

El diplomático ruso, que afirmó que «otras capitales occidentales» conocen los planes y que Berlín «se ha negado a participar», declaró que los dirigentes británicos y franceses «han quedado marginados del proceso de resolución» de la cuestión ucraniana y «perdido definitivamente el contacto con la realidad».

Tras esa intervención, Stephen Doughty, ministro de Estado británico para Europa, América del Norte y Territorios de Ultramar, que presidía el Consejo, asumió sus funciones de representante y tildó las alegaciones de «absoluta mentira».

«Es él quien ha perdido el contacto con la realidad», dijo Doughty, que tildó la acusación de «desinformación» rusa y de «intento de desviar la atención de su invasión continua, no provocada e ilegal de Ucrania».

«Puedo asegurar categóricamente a los miembros de este Consejo que el Reino Unido sigue plenamente comprometido con sus obligaciones en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y con la prevención de la proliferación de armas nucleares. No estamos proporcionando ni proporcionaríamos armas nucleares ni capacidades relacionadas a Ucrania», declaró.

El embajador francés, Jérôme Bonnafont, secundó las declaraciones del británico y aseguró que la «acusación constituye una burda maniobra de desinformación», una «mentira, simple y llana, carente de toda base fáctica», y afirmó que Francia es un «miembro responsable» del Tratado. EFE

