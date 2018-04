“Mis compañeros de trabajo cruzan los dedos por mí y me han dicho que no tengo por qué preocuparme”

La atractiva joven destaca en el municipio rural del cantón de Argovia. Piel morena, pelo negro, dientes blancos y resplandecientes. Sangeetha Baskaran nació en Sri Lanka y a los cuatro años huyó con sus padres de la guerra civil. Dos años después la familia recibió permiso de asilo en Suiza, y se asentaron en una localidad rural de uno de los cantones más conservadores de Suiza: Argovia.

Ahora está casada, tiene dos hijos y trabaja como asesora de clientes privados en el banco Raiffeisen. Habla perfectamente suizo alemán, tiene escasa relación con Sri Lanka y ve el futuro de su familia en Suiza, donde actualmente está construyendo una casa con su esposo.

Por eso quiere ahora obtener la nacionalidad. Pero en Suiza eso no es tan fácil. Su esposo no puede aún solicitarla, porque lleva poco tiempo en el país. La propia Baskaran cumplió los requisitos no hace mucho, ya que durante su periodo escolar y formativo no llegó a pasar tres años seguidos en el mismo municipio.

Después de rellenar numerosos formularios, presentar documentación, rascarse la memoria para recordar los nombres de sus antiguos maestros y aprobar un examen estatal escrito, finalmente llegó el momento. La asamblea municipal de Gipf-Oberfrick ha dado por fin luz verde al proceso de naturalización de Baskaran y sus dos hijos.

Con abucheos

Unas horas antes del inicio, Sangeetha se encuentra visiblemente nerviosa. “Mis compañeros de trabajo cruzan los dedos por mí y me han dicho que no tengo por qué preocuparme”, afirma.

Pero es más fácil decirlo que hacerlo. El municipio de Gift-Oberfrick cuenta con alguna historia preocupante: en 2016 la asamblea denegó el pasaporte suizo a la holandesa Nancy Holten, una persona realmente bien integrada en la comunidad. Entonces se produjeron incluso abucheos. La activista por los derechos de los animales era considerada demasiado radical para el municipio y fue incluso humillada e insultada.

¿Miedo? No, a Baskaran no le gusta compararse con la activista holandesa. “Holten es una excepción”, dice. “Gipf-Oberfrick no es un municipio estricto, la tasa de naturalización es alta”. No obstante, ha dejado a los niños en casa.

Un triunfo en la manga

Baskaran considera una ventaja que sean los vecinos y no las autoridades los que decidan sobre su naturalización. “La gente me conoce en el pueblo, porque trabajo aquí, porque mi cara estuvo impresa en unos carteles publicitarios del banco Raiffeisen y porque mis hijos van aquí al jardín de infancia y a la escuela.

Y guarda además un triunfo especial en la manga: “Mi madre es guía escolar de tráfico, ayuda a los niños a cruzar la calle y todo el mundo la conoce”.

Crece la tensión

273 ciudadanos se reúnen en el gimnasio. Sangeetha Baskaran estrecha numerosas manos, recibe buenos deseos, saluda a sus conocidos. Conoce a mucha gente. “Ya sabes lo que pasa en Gipf-Oberfrick”, dice un vecino guiñándole un ojo, en alusión al caso de Nancy Holten. Baskaran no puede todavía sentirse completamente distendida y reírse con ellos.

Además de ella han solicitado la naturalización un matrimonio franco-austríaco y un joven turco. Se indica al pequeño grupo que tome asiento en el banco situado al final del gimnasio. “Estamos sentados en el banco de los acusados”, bromea la austríaca, sabiendo que su colocación es solo para facilitar la labor del contador de votos. Los solicitantes, lógicamente, no pueden todavía votar.

La austríaca se inclina sobre Baskaran y le dice al oído: “¿Eres la hija de …?” Baskaran no puede evitar una sonrisa. Es justo como ella ha dicho anteriormente: la conocen gracias a su madre.

Biografía expuesta

La alcaldesa dice algunas palabras sobre cada uno de los solicitantes. Donde nacieron y se criaron, su educación, aficiones y asociaciones a las que pertenecen. A Sangeetha Baskaran le gusta cocinar. “También platos suizos”, subraya la alcaldesa. “Su madre es mucho más conocida…”, y se ve interrumpida por risas y murmullos.

Luego sigue la discusión. “¿Hay alguna pregunta o comentario que hacer?”. Un ciudadano pregunta por las disposiciones legales. ¿Es legal conceder la ciudadanía a un joven menor de edad sin sus padres? “Sí, es legal”, responde la alcaldesa.

Recibido con entusiasmo

Los solicitantes deben abandonar la sala pues a continuación va a tener lugar la votación. Los ciudadanos levantan la mano si quieren aprobar la solicitud. En el caso de Baskaran hay tantas manos alzadas que ni siquiera es necesario contarlas. Los otros solicitantes también son aceptados con claridad.

Los ciudadanos saludan con un fuerte aplauso el regreso de los solicitantes a la sala. Sangeetha Baskaran parece sorprendida por los aplausos pero luego se ríe alegremente. “Gracias de corazón”, dice al micrófono. “Me alegro de poder ser oficialmente parte de vuestra comunidad”. La alcaldesa añade: “Incluso en Gipf-Oberfrick se puede obtener la ciudadanía con facilidad”. Nuevos aplausos.

Sibilla Bondolfi, texto y Thomas Kern, fotos