Lorena evoluciona a huracán de categoría 1 en el Pacífico mexicano

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- Lorena, una tormenta tropical formada en el océano Pacífico, ha evolucionado a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, por lo que sus bandas nubosas mantendrán en las próximas horas lluvias muy fuertes a intensas el noroeste y el oeste de México, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, el SMN precisa que a las 06:00 hora local (12:00 GMT) Lorena se localizó aproximadamente a 165 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, en la misma zona.

Registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

«Sus bandas nubosas generan lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país», según el informe.

Además, ocasionará lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en el centro y sur de Baja California Sur, en el centro y sureste de Sonora y Sinaloa, así como lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.

También se prevé viento de 70 a 80 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa).

Se pronostica leaje de 4,5 a 5,5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Sinaloa y Nayarit y oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura en costas de Jalisco.

«Se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, Baja California Sur (BCS), y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos, BCS, y desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, BCS», indica el SMN.

Explica que las lluvias muy fuertes a puntualmente intensas «reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos», ante lo que exhortó a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado las siguientes tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio con categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversos daños en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

