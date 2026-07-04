Lorenzo: «Hicieron un partidazo los muchachos» de Colombia

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Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, que este viernes se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Ghana, aseguró que su equipo jugó «un partidazo» ante los africanos.

“La verdad que hicieron un partidazo los muchachos. Por momentos nos metimos un poquito atrás, el juego nos llevó. Ellos (Ghana) son un equipo muy ordenado que, si bien defiende muy bien, cuando ataca también sale a las bandas y tira muchos centros. Nos complicaron un poquito ahí, pero tuvimos para rematarlos seis, siete veces, pero no pudimos», declaró el argentino aún en el campo del estadio de Kansas City.

Ante la pregunta de si notó ansioso a Luis Díaz, el delantero del Bayern Munich alemán que ya anotó un tanto en esta Copa del Mundo, Lorenzo respondió que “es que él vive del gol, ¿viste? Y, bueno, es normal, pero ya se le va abrir el arco y las va a empezar a meter todas. Esperemos”.

Y a la interrogante de qué piensa de la ‘mancha amarilla’ que acompañó este viernes a la escuadra colombiana en Kansas City, el estratega afirmó que «la gente, como siempre, acompañando a la selección. Estamos muy felices con todo esto y ojalá les demos muchas alegrías más”.

Mientras tanto, Luis Díaz, elegido el mejor jugador del partido ante Ghana, dedicó su trofeo como MVP a la afición colombiana. «Estoy muy feliz por el apoyo de la gente, nos sentimos como en casa aquí, este trofeo es para ellos también».

Agregó que se imagina cómo se vivió la fiesta tricolor en el país por el pase a octavos ante Ghana. «En Colombia se arma la fiesta por cualquier cosa, la música no puede faltar, es lo primero… El ambiente sobra decir que es muy especial», destacó. EFE

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