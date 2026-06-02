Lorenzo califica de «buena prueba» la victoria de Colombia ante Costa Rica en Bogotá

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Bogotá, 1 jun (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, calificó este lunes de «buena prueba» el partido en el que su equipo venció por 3-1 a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, que fue la despedida de los cafeteros de su público antes de viajar a EE.UU. para disputar su último juego antes del Mundial de 2026.

«Creo que fue una buena prueba, más allá de que todavía el grupo se estuvo completando hasta el día de ayer», expresó Lorenzo en la rueda de prensa posterior al juego, del que dijo: «Creo que ha sido positivo».

El estratega destacó que hoy fueron titulares algunos jugadores que nunca habían aparecido en el once inicialista de Colombia porque «quería ver la reacción de ellos en un marco de partido de selección».

«El balance es positivo, tenemos que mejorar muchas cosas, pero con el correr de los días, de estar juntos y de equiparar físicamente a los que llegaron últimos, tengo fe de que vamos a estar muy bien» para la Copa del Mundo, añadió Lorenzo.

El seleccionador de Colombia destacó que el centrocampista Gustavo Puerta, que hoy reemplazó a Jefferson Lerma, es «un gran proyecto, una gran realidad, jugó en una posición difícil, como un cinco más posicional».

«Lo hemos usado en la izquierda y en la derecha y es un jugador que se adapta muy bien a cualquier sistema. En el segundo tiempo cambiamos el sistema y él se adapta fácil», destacó sobre el futbolista del Racing de Santander español.

Lorenzo también reflexionó sobre lo que debe mejorar su equipo y señaló que el colectivo tiene mucho por mejorar «en la parte defensiva como en las variantes ofensivas».

«Tenemos que mejorar la defensa en bloque bajo, eso se corrige, pero la esencia del jugador colombiano no se cambia, la respetamos, jugamos con jugadores de buen pie, esperamos que esas sociedades se aceiten (como la de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero)», concluyó el estratega.

Colombia se enfrentará el 7 de junio a Jordania en la ciudad estadounidense de San Diego y luego viajará a Guadalajara, donde se concentrará para participar en el Grupo K del Mundial, del que hace parte con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. EFE

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