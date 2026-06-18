Lorenzo dice que Colombia ganó merecidamente

Compartir

1 minuto

Ciudad de México, 17 jun (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó este miércoles al término del partido ante Uzbekistán que su equipo «ganó merecidamente» por 1-3 en el debut en el Grupo K del Mundial 2026 en partido jugado en Ciudad de México.

«Se ganó merecidamente y es el primer escalón», dijo el técnico argentino.

«Sabíamos que no iba a ser fácil el primer partido. Pudimos marcar y sacar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien, es un equipo muy cerrado y nos costó llegar», agregó.

Sobre lo que debe mejorar Colombia, dijo: «Hay que terminar las jugadas, tuvimos mucho la posesión y no provocamos el centro o remate al arco, hay que mejorar eso».

«Tuvimos varias opciones, pero no las definimos y nos costó tener la posesión de la pelota, cuando refrescamos (con los cambios) nos vimos mejor», indicó Lorenzo.

De los goles de Daniel Muñoz, de Luis Díaz y Jáminton Campaz aseguró sentir «una satisfacción por ellos». EFE

sd/car/hbr

(foto)