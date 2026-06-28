Lorenzo felicita a Colombia pese al 0-0 ante Portugal: «El rendimiento fue muy bueno»

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3 minutos

(Corrige nombre de Johan Mojica en quinto párrafo y etapa a la que clasifica Colombia en el Mundial. Bien dieciseisavos de final)

Antoni Belchi

Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, felicitó a sus jugadores tras el empate sin goles ante Portugal 0-0 en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, un resultado que permitió a los cafeteros terminar primeros de grupo pese a no haber podido materializar ninguna de las 26 ocasiones generadas a lo largo de los noventa minutos.

«Hoy nos servía el empate para quedar primero, pero lo buscamos la victoria por todos lados. Nos queda esa deuda en la definición, pero el rendimiento fue muy bueno. Los felicito y agradezco a los muchachos», declaró Lorenzo, consciente de que su equipo mereció más ante un Portugal que apenas inquietó a Camilo Vargas con dos tiros a puerta en todo el partido.

El técnico argentino reconoció el nivel del adversario y valoró que sus jugadores respondieran a la altura. «Los muchachos estuvieron ante un rival con mucha jerarquía», señaló Lorenzo, que también quiso dejar claro que el mérito de este proceso es colectivo y no admite comparaciones con etapas anteriores. «Creo en este proceso. Nosotros generamos el trabajo con el equipo a partir del 2023 y estoy contento», subrayó.

Preguntado por los aspectos a corregir, Lorenzo defendió el trabajo defensivo en las transiciones. «No creo que hayamos quedado mal parados. Los contraataques son superioridad del rival y dan sensación de peligro hasta que se abortan o terminan en gol. Se hizo espectacular eso, fue lo mejor que hicimos, la demarcación en ataque. Y no sufrimos tanto. Creo que lo hicimos bien», afirmó, con especial mención a la aportación de Kevin Castaño en los últimos minutos como volante central.

Lorenzo también explicó los cambios realizados durante el partido, en particular la rotación en los laterales. «Quisimos refrescar los laterales. Tenemos cuatro laterales de gran nivel: Santiago Arias y (Déiver) Machado demostraron que tienen un gran nivel, como (Daniel) Muñoz y (Johan) Mojica. Quisimos regular los esfuerzos refrescando en las bandas», detalló.

En cuanto a la gestión táctica ante Cristiano Ronaldo, Lorenzo reveló que Davinson Sánchez recibió instrucciones específicas para neutralizar al delantero luso.

«Hubo un especial pedido de no descuidar a Cristiano Ronaldo en el área porque es un jugador letal. De pronto queda descolgado, juega a la espalda de los centrales, pero en el momento de entrar al área tenía que hacerlo hombre a hombre. Es un fenómeno», reconoció el seleccionador.

Lorenzo también reflexionó sobre el proceso vivido desde su llegada al banquillo y la evolución del grupo y celebró que la afición colombiana “esté ilusionada”.

“Cuando me contrataron, me contrataron para clasificar el Mundial y ahora me piden el campeonato. Pero hay que ir partido a partido. Este partido nos demuestra la exigencia a un nivel mayor. Estoy contento con los muchachos y agradecido con la gente que nos quiere», concluyó Lorenzo.

Colombia avanza a los dieciseisavos de final como primera de grupo, donde se medirá a Ghana el próximo 3 de julio. EFE

ab/laa