Los «ataques» a periodistas en Túnez se triplican en abril con 18 casos respecto a marzo

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Túnez, 18 may (EFE).- El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNTJ) denunció este lunes que durante el mes de abril los «ataques» a trabajadores de la prensa se triplicaron respecto al mes anterior, con 18 «agresiones», frente a las seis registradas en marzo.

Según el último informe del SNJT, abril fue, además, el mes en el que se registraron más casos de agresiones a la prensa desde que comenzó 2026, con 16 ataques en enero, ocho en febrero y seis en marzo, frente a los 18 del pasado período.

El informe, publicado en la página web del sindicato, detalló que la Unidad de Seguimiento del Centro de Seguridad Laboral verificó 18 agresiones entre las 20 denuncias recibidas «a través de llamadas telefónicas, seguimiento en redes sociales y contacto directo con los periodistas».

Los ataques se centraron en 14 víctimas, entre las que se cuentan ocho mujeres y seis hombres, integrantes de 11 medios locales y uno extranjero -siete digitales, cuatro radios y un canal de televisión- sobre los que el sindicato no brindó más datos.

Por otra parte, el SNJT instó al Gobierno tunecino a conceder, de manera «inmediata», las acreditaciones y licencias necesarias para el trabajo de los periodistas internacionales, que continúan sin los permisos correspondientes para el desempeño de su labor desde comienzos de 2026.

Asimismo, solicitó a la Administración nacional y a responsables regionales adoptar «una política basada en la igualdad» entre los medios de comunicación, para garantizar el «derecho a la información».

Según organizaciones de la sociedad civil, la libertad de expresión fue uno de los mayores logros de la transición democrática, origen de la Primavera Árabe, «en peligro» desde que el presidente Kais Said -en el poder desde 2019- se arrogara plenos poderes en 2021 y aprobara en 2022 una Constitución ultrapresidencialista que «compromete la separación de poderes». EFE

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