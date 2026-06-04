Los «pájaros» militares que preparan a Alemania para la guerra con drones del futuro

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Salvador Martínez Mas

Berlín, 4 jun (EFE).- El llamado «Birds Group» o «Grupo Pájaros» es una pequeña unidad del Ejército alemán que prepara a su país, que aspira a hacerse con las fuerzas armadas convencionales más fuertes de Europa, para escenarios futuros de guerra similares a los de Ucrania frente a Rusia, donde los drones desempeñan un papel esencial.

Fundado a finales de 2025, el «Grupo Pájaros» está dirigido por el coronel del Estado Mayor Alfred Grethe, quien describió su unidad a EFE como una «célula de asesoramiento» para un Ejército que se rearma y se adapta a amenazas como la de Rusia.

En su despacho de la base militar de las Fuerzas Armadas alemanas en Strausberg, una ciudad del estado federado de Brandeburgo, al noreste de Berlín, Grethe dijo que su equipo, compuesto por cinco soldados, es un «acelerador de la innovación» dedicado a «recoger y analizar las ideas de la tropa» y «vincularlas con el desarrollo futuro del Ejército».

Para él, los drones, tanto aéreos como terrestres, desempeñan un papel fundamental. «Son el núcleo de nuestro trabajo», explicó.

Drones para defender y atacar en «burbuja»

Sobre su mesa, Grethe señaló un documento militar que explica cómo se desarrollan las batallas del siglo XXI: las tropas propias y enemigas operan en sendas burbujas defensivas invisibles, creadas por capas de sistemas que van desde medios clásicos de defensa antiaérea, hasta drones y otros equipos de guerra electrónica.

En último término, el objetivo es romper la burbuja enemiga, neutralizándola temporalmente o destruyéndola, para poder realizar operaciones militares móviles e imponerse.

Para proteger a las fuerzas propias y atacar las del enemigo, resultan decisivos tanto los drones y la defensa antidrones como la «integración profunda» de estos sistemas «en todas las unidades y niveles de mando del Ejército», según Grethe.

Con el objetivo de satisfacer esas necesidades, Grethe y su equipo están en contacto con la industria de defensa, con cuyos actores cooperan para transmitir qué necesitan las Fuerzas Armadas alemanas.

Cooperar con empresas de crecimiento rápido

«Alemania cuenta con muchas empresas emergentes que están a la vanguardia tecnológica y no tienen nada que envidiar a otros productos del mercado», explicó, refiriéndose a compañías con «una gran disposición a la innovación y cooperación».

«Nos escuchan como usuarios, nos permiten plantearles requisitos concretos y aprenden de ello en el marco de campañas de pruebas de todo tipo en las que se han utilizado los sistemas; además, sus ciclos de innovación y aprendizaje son muy rápidos», añadió Grethe.

En un momento en el que, en la guerra defensiva que libra Ucrania contra Rusia, se producen avances en materia de drones en cuestión de semanas, firmas como la productora alemana de sistemas aéreos no tripulados Dronivo, fundada y dirigida por el chileno Ivo Simon, cobran protagonismo.

«Alemania ha hecho muy bien en decir: ‘sabemos que no podemos definir y no sabemos lo que vamos a necesitar en el año 2029, pero sí podemos usar la tecnología actual para entrenar a nuestros soldados, entrenar nuestros procesos con la tecnología existente y acompañar el proceso'», declaró Simon a EFE.

«El año 2029 es cuando nos dicen que tenemos que estar listos para un potencial conflicto. Nosotros estamos acompañando ese proceso», añadió Simón, cuya empresa vende miles de drones para uso de adiestramiento militar a varios países miembros de la OTAN, incluidos Estados Unidos, Alemania y Suiza.

Pese a su empuje -Dronivo entró en 2025 en la lista de las 100 firmas que más crecen en Europa que elabora el diario británico Financial Times- y a las innovadoras intenciones del «Grupo Pájaros», Alemania acusa el retraso con el que empezó a integrar los drones en su Ejército, dijo a EFE Emil Archambault, experto en defensa del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP).

Compensar el retraso

En Alemania, en materia de drones, «se está intentando avanzar rápidamente, tanto en adquisición como en desarrollo de conceptos tácticos y estratégicos», según Archambault.

Pero «el retraso inicial sigue pesando» y «el país aún no está completamente preparado para operar estos sistemas de forma eficaz», adujo este experto.

En este sentido, Grethe reconoció que entre los retos a los que deben hacer frente su equipo y las Fuerzas Armadas alemanas se encuentran la aceleración de los procesos de innovación, la adaptación a los rápidos ciclos tecnológicos, la reducción de la dependencia de China en lo que respecta a los componentes de los drones, así como el fortalecimiento de la soberanía en Europa mediante la fabricación de estos sistemas en territorio europeo. EFE

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