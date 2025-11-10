Los ‘atléticos’ Molina, Julián Álvarez y Simeone, desconvocados por un problema de vacunas

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- Los jugadores argentinos del Atlético de Madrid Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone no estarán con su selección en el partido amistoso de este viernes en Angola por no haber completado el proceso de vacunación de la fiebre amarilla, según informó este lunes la Asociación del Fútbol Argentino.

En un comunicado la AFA apuntó que los jugadores del Atlético «no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola».

La federación argentina apuntó que los futbolistas «han quedado al margen» y quedan «desafectados» para el amistoso aunque no indica si se mantendrán en la concentración del equipo de Lionel Scaloni en la localidad alicantina de Algorfa.

Tampoco se ha comunicado si habrá nuevos convocados por Scaloni, que en las últimas horas ya había sumado al defensa Kevin Mac Allister.

La AFA también confirmó oficialmente la baja de Enzo Fernández, una ausencia que el propio jugador del Chelsea confirmó a los medios tras el último encuentro del equipo inglés y que la federación achacó a un «edema óseo» en la rodilla derecha del que debe acabar de recuperarse. EFE

