Los ‘lefebvrianos’ mantienen la ordenación de obispos pese a los avisos de cisma con Roma

Ciudad del Vaticano, 19 feb (EFE).- La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), congregación católica tradicionalista conocida como los ‘lefebvrianos’, ha anunciado que mantiene sus planes de ordenar sus propios obispos en abierto desafío al Vaticano y al papa León XIV, a pesar de las advertencias de que incurrirían en cisma.

En una carta divulgada este jueves y remitida al prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, el superior general de la Fraternidad, Davide Pagliarani, le comunica que se mantiene esa decisión, tras la reunión que celebraron ambos la semana pasada en Roma.

El 2 de febrero los ‘lefebvrianos’ anunciaron que el próximo 1 de julio ordenarán nuevos obispos sin la aprobación del papa León XIV y diez días después la Santa Sede les ordenó suspender esos planes porque «implicaría una ruptura en la comunión», es decir, un cisma.

No obstante, Pagliarani ha respondido ahora al cardenal Fernández y afirma que se mantiene la decisión de llevar a cabo ordenaciones de nuevos prelados.

«Aunque me alegra, por supuesto, esta nueva apertura al diálogo (…) no puedo aceptar, por honestidad intelectual y fidelidad sacerdotal, ante Dios y ante las almas, la perspectiva y los objetivos en nombre de los cuales el Dicasterio propone reanudar el diálogo en la situación actual; ni tampoco, por otra parte, el aplazamiento de la fecha del 1 de julio», se lee en la misiva.

En el encuentro entre Pagliarani y el prefecto para la Doctrina de la Fe, este le propuso «un camino de diálogo teológico específico» sobre las cuestiones que suscitan mayor división entre la Santa Sede y estos tradicionalistas que reniegan del Concilio Vaticano II.

Sin embargo, esta mano tendida de León XIV pasaba por que suspendieran la consagración de nuevos obispos, algo con lo que habían amenazado pese a ser una competencia exclusivamente papal.

Los ‘lefebvrianos’ sostienen que no hay espacio para el acuerdo en materia doctrinal a causa de lo que tachan de «ruptura con la tradición de la iglesia» durante las últimas décadas.

«Ambos sabemos de antemano que no podemos ponernos de acuerdo en materia doctrinal, especialmente en lo que se refiere a las orientaciones fundamentales adoptadas desde el Concilio Vaticano II», expone la carta.

Y agrega: «Por lo tanto, no veo cómo un proceso de diálogo común podría conducir a determinar conjuntamente cuáles serían ‘los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia católica’, ya que, como usted mismo ha recordado con franqueza, los textos del Concilio no pueden ser corregidos».

Esta Fraternidad originó un auténtico cisma cuando en 1988 su fundador, el arzobispo francés Marcel Lefebvre, ordenó a cuatro obispos sin la autorización del papa, un movimiento que obligó al entonces pontífice, Juan Pablo II (1978-2005), a excomulgarlos a todos.

Años después, Benedicto XVI (2005-2013) intentó tender puentes con este bastión tradicionalista de la Iglesia católica y llegó incluso a levantar la excomunión a los prelados.

Ahora, esta nueva amenaza ‘lefebvriana’ se produce a pesar de que León XIV ha dado algunas señales de apaciguamiento con los sectores más conservadores, como permitir en la basílica de San Pedro una misa tridentina en latín, muy limitada en tiempos de Francisco. EFE

