Los ‘lefebvrianos’ presentan un recurso al decreto de excomunión del Vaticano

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Roma, 14 jul (EFE).- La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X , conocida como los «lefebvrianos», ha informado de que ha presentado un recurso contra el decreto de excomunión del Vaticano contra los miembros de esta congregación ultraconservadora por el acto cismático del pasado 1 de julio de ordenar obispos sin la autorización del papa.

Con este recurso pide suspender la ejecución del decreto y de esa manera «ejercer el derecho que la Iglesia reconoce a toda persona que se considere perjudicada por un acto administrativo a solicitar su rectificación, con espíritu de respeto a la autoridad eclesiástica y de fiel apego a la justicia, la verdad y el bien de la Iglesia», según informa en un comunicado publicado en su página web.

«La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X pone esta petición en manos de las autoridades competentes y encomienda este proceso a las oraciones de todos los fieles», añade en la nota.

El Dicasterio (ministerio vaticano) de la Doctrina de la Fe confirmó el 2 de julio la excomunión de los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora (Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier), ordenados en Écône (Suiza) sin permiso del papa León XIV.

También han sido excomulgados el consagrante principal, Alfonso de Galarreta, y el obispo Bernard Fellay, por participar en una consagración episcopal sin mandato pontificio y adherirse públicamente al acto considerado cismático, y advirtió que también serían excomulgados todos aquellos fieles que participen en los actos de este grupo.

El superior general de la Fraternidad, Davide Pagliarani, había tachado de «injustas e inválidas» las excomuniones decretadas por la Santa Sede

La Fraternidad Sacerdotal Pío X fue fundada oficialmente en 1970 en Friburgo (Suiza) por el arzobispo francés Marcel Lefebvre y nació como reacción a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II (1962-1965), que consideraban una ruptura con la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia.

Juan Pablo II ya excomulgó a su fundador y a los cuatro obispos que ordenó en 1988 sin su beneplácito, mientras que Benedicto XIV en 2009 levantó la excomunión.

A pesar de ello, en los años posteriores han continuado un pulso con la Iglesia que se acentuó en el pontificado de Francisco cuando introdujo severas restricciones a la celebración de la misa «tridentina» -o en latín como se conoce comunmente- con su texto «Traditionis custodes», lo que no gustó a los tradicionalistas y concretamente a los «lefebviranos».

Esta congregación cuenta a nivel global con 733 sacerdotes, 250 religiosas, 145 religiosos y 264 seminaristas. En total, la fraternidad supera los 1.500 miembros consagrados y unos 500.000 fieles y tiene presencia en más de 60 países. EFE

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