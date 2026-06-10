Los Ángeles lanza una campaña para ‘sacarle la tarjeta al odio’ de cara al Mundial

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Los Ángeles (EE.UU.), 10 jun (EFE).- El condado de Los Ángeles y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) lanzó este miércoles la campaña ‘Sácale la Tarjeta al Odio’, con la que buscan educar y prevenir los incidentes de odio, de cara al Mundial que arranca en Estados Unidos este 11 de junio.

La campaña que utiliza tarjetas amarillas y rojas, como las que se usan en el fútbol para indicar faltas, pretende animar a los residentes de Los Ángeles a identificar y denunciar los comportamientos ofensivos motivados por prejuicios, que aunque dañinos, no constituyen un delito penal.

Robin Toma, director de la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles, dijo en el lanzamiento de la medida que en los últimos años se registraron “los niveles más altos de la historia” en incidentes de odio, especialmente dirigidos contra los latinos, los inmigrantes y las minorías.

“Es un momento en que la gente parece, por desgracia, acostumbrarse al odio, la falta de respeto, la incivilidad, la hostilidad y los prejuicios contra todos, por lo que consideramos crucial redoblar nuestros esfuerzos y transmitir un mensaje importante: necesitamos cambiar esta realidad”, insistió.

En ese sentido, Miriam Mesa, directora del Departamento de Alcance Comunitario de CHIRLA, dijo que es fundamental enviar un mensaje y recordar que los incidentes de odio no son normales y que es necesario sancionar esos comportamientos.

“Las tarjetas amarillas y rojas son un símbolo universal, nos indican cuando se han cruzado los limites, nos recuerdan que las acciones tienen consecuencias, protegen la integridad del juego y garantizan que todos puedan participar de una manera segura y justa, hoy llevamos ese mismo principio a nuestras comunidades, vamos a sacar la tarjeta”, indicó la activista.

Mesa atribuyó el aumento de incidentes de odio a la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, y advirtió que tanto en Los Ángeles como en las otras 11 sedes en EE.UU. que acogerán partidos del Mundial, se registraron incidentes de perfil racial y de odio.

Los Ángeles es el condado más poblado de Estados Unidos, donde se hablan más de 200 idiomas, acogerá ocho partidos del Mundial, entre ellos el inaugural en Estados Unidos este próximo viernes. EFE

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