Los Ángeles proyecta un impacto económico de 892 millones de dólares por el Mundial

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 jul (EFE).- La Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles informó este lunes que el Mundial 2026 ha podido generar un impacto económico de 892 millones de dólares y promete un legado turístico con beneficios económicos de más de 11.000 millones de dólares.

«El impacto se sentirá en los próximos años. Se prevé que la Copa Mundial de la FIFA 2026 haya generado 892 millones de dólares en impacto económico en todo el condado de Los Ángeles, al tiempo que crea un legado turístico duradero que se proyecta que supere los 11.000 millones de dólares en beneficios económicos totales a largo plazo», informó la institución en un comunicado.

El informe refleja el impulso futuro de la economía de Los Ángeles a través del fortalecimiento del sector servicios, la creación de empleos y el posicionamiento de la región como un destino prioritario para el turismo internacional en la próxima década.

«Este torneo fue mucho más que fútbol. Se trataba de reunir a las personas, fortalecer las comunidades, apoyar a las empresas locales e inspirar a la próxima generación», agregó el comunicado.

Con su designación como una de las sedes del Mundial 2026, donde se jugaron ocho partidos, incluido el inaugural de Estados Unidos y dos de la selección española, el condado volvió a poner a prueba su capacidad logística e infraestructura para la gestión de grandes convocatorias multitudinarias en recintos de primer nivel.

Estos resultados operativos y financieros constituyen además un antecedente estratégico de cara a los Juegos Olímpicos que albergará la metrópoli en 2028. EFE

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