Los árbitros vestirán de rosa en el partido entre Uruguay y Arabia Saudí

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Miami (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Los árbitros del encuentro entre Uruguay y Arabia Saudí en Miami vestirán de rosa este lunes durante el partido que marca el debut de ambas selecciones, en honor al color que representa a esta ciudad del sur de Florida.

«Los árbitros honrarán a su ciudad anfitriona luciendo camisetas de flamenco rosa en el partido Uruguay vs Arabia Saudí el lunes 15 de junio, un guiño a los flamencos, la arquitectura Art Deco y esos famosos atardeceres de Miami que hacen que el color sea icónico aquí», informó la FIFA en redes sociales.

Uruguay y Arabia Saudí se enfrentan este lunes a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami.

El italiano Maurizio Mariani es el colegiado designado por la FIFA para el partido y junto al resto de su equipo vestirá el tradicional color rosa flamenco de Miami.

Este color se asocia a la ciudad por los flamencos que en el siglo pasado abundaban en la región, así como a su emblemática arquitectura Art Déco rosa y las famosas puestas de sol rosadas.

Miami fue precisamente el lugar elegido por la FIFA para que los 170 árbitros designados para el Mundial se preparen físicamente durante el torneo.

“Miami es nuestro campamento base, así que pensamos que sería bonito mostrar nuestro agradecimiento a la ciudad donde viviremos durante unos dos meses», dijo en un comunicado el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina. EFE

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