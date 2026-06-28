Los últimos acontecimientos que deja la ola de calor en Europa

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A continuación los últimos acontecimientos que deja la ola de calor que azota a Europa:

– Unas 1.000 muertes de más en Francia –

Desde el 24 de junio, ya se han registrado en Francia unas 1.000 muertes más de lo habitual, según la agencia nacional de salud pública, que advirtió que el balance final puede ser mayor.

Este fenómeno afecta principalmente a los mayores de 65 años, anunció el servicio Salud Pública de Francia y señaló un aumento del 40% de los fallecimientos que se producen exclusivamente en el domicilio.

La alerta roja por ola de calor en Francia solo concierne este domingo al extremo este del país, con un levantamiento previsto para la tarde por el descenso de las temperaturas.

– Récord histórico en Dinamarca, Alemania y República Checa –

Los récords históricos se acumularon el sábado: Dinamarca no había registrado tanto calor desde que se iniciaron las mediciones meteorológicas en 1874, con una temperatura que alcanzó los 37 °C.

La República Checa registró su récord absoluto de temperatura con 40,6 °C. Alemania también batió el sábado un nuevo récord, con 41,5 °C.

– Ahogados en Eslovaquia –

Seis personas murieron ahogadas el viernes y el sábado en piscinas o lagos de la región de Bratislava, según la policía eslovaca.

– Polémica en la Semana de la Moda de París –

La semana de la moda masculina de París, que concluye el domingo, también se vio afectada por la ola de calor, con una polémica en torno a una gigantesca ola artificial en el desfile de Louis Vuitton.

Varios internautas denunciaron el despilfarro de agua. Pero LVMH, propietaria de Louis Vuitton, aseguró que el agua sería «reinyectada en la red de saneamiento».

– Más de 35 °C para al menos 193 millones de personas –

Al menos 193 millones de habitantes en Europa, de ellos 75 millones en Alemania, experimentaron temperaturas superiores a 35 °C en algún momento del sábado, según los cálculos de la AFP, una cifra al alza con respecto al viernes.

– Desfiles del Orgullo cancelados o abrasadores –

En varios lugares se suspendieron las marchas del Orgullo LGTBI+, como en París, y en otros se organizaron bajo un sofocante calor.

La cancelación del festival de música Solidays, que debía celebrarse hasta el domingo en la capital francesa, privará a la asociación organizadora, Solidarité Sida, de 3 millones de euros para llevar a cabo programas de lucha contra la enfermedad.

El Orgullo de Múnich, por su parte, se celebró con temperaturas cercanas a los 36 °C.

– Músicos arremangados –

La prestigiosa Filarmónica de Berlín flexibilizó su código de vestimenta para su famoso concierto de fin de temporada del sábado por la noche: se autorizó a los hombres a quitarse la chaqueta y remangarse las mangas.

– Los Balcanes en alerta roja –

Los Balcanes también se han visto azotados por la ola de calor desde el sábado, con la totalidad de la costa adriática croata en alerta roja.

Con 39 °C previstos a partir del domingo en algunas regiones de Serbia, Macedonia del Norte, Bosnia y Montenegro, según los distintos institutos meteorológicos nacionales, la región sufrirá el calor sofocante al menos hasta el lunes.

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