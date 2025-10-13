Los últimos rehenes vivos liberados por Hamás ya están en territorio israelí

Jerusalén, 13 oct (EFE).- Los últimos 13 rehenes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya están en territorio israelí, confirmó el Ejército de Israel, con lo que ahora se abre la fase de entrega de los 28 cadáveres que quedan en el enclave palestino.

Tras su entrada en Israel, las fuerzas armadas los llevarán la base militar de Reim, donde pasarán una primera revisión médica, y de ahí a uno de los tres hospitales designados para atenderlos y ubicados en las afueras de Tel Aviv. EFE

