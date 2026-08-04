Los 115 días de calvario de un capitán bangladesí en el Golfo

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El capitán Mohammad Shafiqul Islam regresó a Bangladés tras pasar 115 días en un barco en el Golfo con 31 tripulantes, viendo cómo los misiles iluminaban el cielo mientras tenían que racionar agua y comida.

Desde su casa en Cumilla, en el este de Bangladés, este padre de tres hijos relata el calvario que vivió en el mar desde el 28 de febrero, cuando un misil impactó en un depósito de petróleo situado a 200 metros de su barco, hasta el 23 de junio.

Ese día el carguero Banglar Joyjatra fue finalmente autorizado a cruzar el estrecho de Ormuz.

«Intenté mantener la calma porque era responsable de 31 vidas, de un buque valorado en 40 millones de dólares y de una carga estimada en 8,2 millones de dólares», declara el capitán a la AFP.

El buque, propiedad de la compañía naviera pública de Bangladés y fletado por una empresa con sede en Singapur, llegó el 26 de febrero cerca del puerto de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, para descargar 39.000 toneladas de bobinas de acero.

«El ambiente era opresivo», recuerda este hombre de 51 años.

El 28 de febrero al amanecer, el primer día de los ataques israelo-estadounidenses contra Irán, los marineros vieron desde el barco cómo un misil se estrellaba contra un depósito de petróleo, que se incendió rápidamente.

– «Mantener la calma» –

En tan solo unas horas, el puerto quedó sumido en silencio y la angustia se apoderó de la tripulación.

El embajador de Bangladés en Emiratos Árabes Unidos pidió a Islam evacuar el barco, pero el capitán decidió quedarse a bordo, confiando en que la situación se calmaría.

En los días siguientes, se sucedieron explosiones ensordecedoras.

Días más tarde, aprovechando una tregua, descargaron la mercancía.

Pero muy pronto, el Banglar Joyjatra perdió la comunicación por satélite, su sistema de navegación se detuvo y cuando estaba a solo 25 millas náuticas del estrecho de Ormuz le denegaron autorización para continuar su ruta.

Obligado a dar media vuelta, fondeó en el puerto de Hamriyah, en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, donde permaneció inmovilizado durante más de dos meses.

Las reservas de agua dulce se iban agotando progresivamente y los víveres escaseaban y eran cada vez más caros.

– Entre Corán y TikTok –

«Hemos decidido racionar el agua, reduciendo nuestro consumo de 20 toneladas al día a solo cinco toneladas», explica el capitán.

Entre los 31 miembros de la tripulación había jóvenes marineros que realizaban su primer viaje por mar, una experiencia que les ha traumatizado.

«Intenté reconfortarlos. Algunos se pasaban el día recitando el Corán, otros mataban el tiempo en TikTok. Solo quería que todos mantuvieran la calma».

Tras el anuncio de un alto el fuego el 8 de abril, el barco volvió a intentar cruzar el estrecho de Ormuz.

Pero «el oficial (de los Guardianes de la Revolución) se negó a darnos la autorización. Sus palabras aún resuenan en mis oídos. Nuestro jefe de máquinas hizo inmediatamente dar media vuelta al barco. Un escalofrío me recorrió la espalda».

Casi cuatro meses después, el 23 de junio, el Banglar Joyjatra recibió por fin autorización para atravesar el estrecho, a pesar de los riesgos que entrañaba la presencia de minas marinas.

«Reinaba un silencio absoluto mientras nos acercábamos al estrecho», recuerda el capitán.

Y entonces, por fin, «cruzamos el estrecho».

«Suspiré de alivio», recuerda este hombre, quien, a pesar de la desventura tiene la intención de «seguir navegando durante mucho tiempo».

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