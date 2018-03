Los 26 regímenes diferentes de la Suiza religiosa

Este contenido fue publicado el 9 de julio de 2007 18:03 09 de julio de 2007 - 18:03

Detalle de la cobertura (TDG) (Keystone)

En 'No te metas con mi dios' (Touche pas à mon dieu), el periodista Jean-Noël Cuénod narra cómo cada cantón tiene su modo muy particular de regular sus relaciones con las instituciones religiosas.

Mientras Ginebra celebra este año cien años de laicidad, Nidwald considera a la Iglesia Católica Romana como una 'Iglesia nacional'...

En el mundo existen sólo 3 Estados laicos: Francia, Turquía y... Ginebra. Turquía copió a Francia, pero contrariamente a una idea preconcebida, París, que votó en 1905 por la separación de la Iglesia y del Estado, prácticamente no desempeñó ningún papel en la supresión del presupuesto de los cultos, una medida llevada a cabo en la Ciudad de Calvino dos años más tarde, en 1907.



"En Francia, los católicos se oponían ferozmente a la separación de la Iglesia y del Estado. En cambio, en Ginebra los católicos reclamaban esta separación. Después de casi un siglo se habían vuelto mayoritarios en el cantón, pero seguían penalizados en el plano electoral", subraya Jean-Noël Cuénod, también editorialista del cotidiano 'La Tribune de Genève'.

Un mosaico infernal

Finalmente, el 30 de junio de 1907, los ginebrinos aprueban por una escasa mayoría esta separación. Esta laicidad inspiró apenas a otros cantones francófonos, con excepción de Neuchâtel, en cierta medida. En Neuchâtel, si bien las Iglesias protestante, católica romana y católica cristiana son autónomas, se mantienen sin embargo vinculados al Estado por un concordato.



"De hecho, esta Suiza religiosa parece un mosaico infernal. Cada uno tiene un régimen diferente, y que yo sepa no existía una obra, ni en francés ni en

alemán, que diera cuenta de la situación cantón por cantón ", señala el periodista.



¿Ejemplos de esta diversidad? Vaud reconoce a las dos Iglesias cristianas oficiales como de derecho público. En cambio, ese cantón otorga a la Comunidad israelita sólo un estatuto de interés público, ninguno de derecho público.



Zúrich, en cambio, reconoce 5 instituciones religiosas: las Iglesias protestante, católicas romana, católica cristiana, la Comunidad israelita y la Comunidad judía liberal.



En Berna, la Iglesia evangélica reformada, la Iglesia católica romana y la Iglesia católica cristiana son personas morales de derecho público, "un poco como los hospitales", señala Jean-Noël Cuénod, añadiendo que ese cantón remunera a los eclesiásticos.



¡Además, la admisión en el seno del clero es pronunciada, no por una instancia religiosa, sino por el Departamento cantonal de justicia, asuntos municipales y asuntos eclesiásticos!



¿Cuál será el futuro de las otras comunidades religiosas? Los efectivos de las dos grandes religiones -protestantes reformados y católicos romanos- se encuentran a la baja. Los musulmanes, los ortodoxos, los hinduistas, así como las personas procedentes de movimientos evangelistas y pentecostalistas, pedirán ya no ser discriminados, y que se amplíe el estatuto de derecho público a sus Iglesias.

No al velo de funcionarios públicos

"El Estado no tiene que elegir entre las religiones. No hay por una parte las religiones históricas, y por otra aquellas que serían 'exóticas'", subraya el autor de 'No te metas con mi dios'. Más aún, si en Suiza, por ejemplo, el 52% de los budistas posee un pasaporte con la cruz blanca.



¿Por qué reconocer en Berna la pequeña Iglesia católica cristiana, que contaba sólo con 1.064 fieles durante el censo de población del 2000, y no los musulmanes, que eran un poco más de 28.000, y los ortodoxos, casi 10.000?



Jean-Noël Cuénod, que no esconde su pertenencia a la franco-masonería, no se opone a que los escolares puedan llevar una kippa, un velo islámico o una cruz.



En cambio, "no es lo mismo para las funciones y los cargos públicos. Era legítimo que una profesora ginebrina no fuera autorizada a llevar el velo islámico en clase", asegura.



swissinfo, Ian Hamel

Datos clave 'No te metas con mi dios', de Jean-Noël Cuénod.

Ediciones 'La Tribune de Genüve', 246 páginas. Fin del recuadro

Algunas cifras Según el censo de población federal del 2000:

Iglesia evangélica reformada: 33,04% de la población.

Iglesia católica romana: 41,82%

Iglesias cristianas ortodoxas: 1,81%

Comunidades islámicas: 4,26%

Comunidades hinduistas: 0,38%

Comunidades de la religión judía: 0,25%

Personas sin mención religiosa: 15,44 % Fin del recuadro

Jean-Noël Cuénod Nace en Ginebra el 23 de diciembre de 1948

Cronista judicial, periodista de investigación en La Tribune de Genève

1997: 'La Franco-masonería y la Naturaleza'

1998: 'Jaque a los jueces, el asunto Sasea-Crédit Lyonnais'

2003: 'Amor Disidente', con Christine Zwingmann Fin del recuadro

