Los 4 detenidos portugueses por Israel están ya en tierra en un puerto israelí

2 minutos

Lisboa, 2 oct (EFE).- Los cuatro detenidos portugueses por Israel por ser miembros de la Global Sumud Flotilla, que iba de camino a Gaza, se encuentran ya en tierra en un puerto israelí, dijo este jueves uno de los dirigentes del Bloco de Esquerda (BE), Fabian Figueiredo, a cuyo grupo pertenece una de las arrestadas.

Figueiredo fue recibido hoy junto con Joana Mortágua, la hermana de la líder del BE, Mariana Mortágua, detenida anoche por el Ejército de Israel cuando interceptó el barco de la flotilla donde viajaba, por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palácio de Belém de Lisboa, sede de la jefatura de Estado.

A su salida de la reunión, Figueiredo se quejó de que el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) no les ha transmitido ninguna información relevante sobre la líder de su partido ni sobre los otros tres portugueses de la flotilla arrestados, la actriz Sofia Aparício, el activista Miguel Duarte y un cuarto cuya identidad todavía no se ha revelado.

Figueiredo explicó que gracias a Rebelo de Sousa han podido saber que los cuatro portugueses ya están en tierra en un puerto israelí y en buen estado de salud, y que existe «la posibilidad no confirmada» de que sean visitados por la embajadora lusa en Israel, Helena Paiva.

El responsable del Bloco recordó que varios países europeos como España han convocado a los embajadores de Israel para pedir aclaraciones por lo ocurrido.

«Nos extraña que el Gobierno portugués no lo haga y queremos instarle a que convoque al encargado de negocios y al embajador de Israel en Lisboa para una audiencia para prestar aclaraciones y presentar una protesta por esta detención ilegal», afirmó.

Pidió que en este momento no solo el Estado portugués sino también la sociedad civil usen todos los medios para garantizar la liberación de todos los integrantes de la flotilla humanitaria y destacó la importancia de que haya una movilización por parte de la sociedad que obligue al Gobierno a actuar «con contundencia».

Por ello, invitó a los ciudadanos a manifestarse hoy frente a la sede de la embajada israelí en Lisboa. EFE

ssa/jgb