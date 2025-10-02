The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Los 4 detenidos portugueses por Israel están ya en tierra en un puerto israelí

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 2 oct (EFE).- Los cuatro detenidos portugueses por Israel por ser miembros de la Global Sumud Flotilla, que iba de camino a Gaza, se encuentran ya en tierra en un puerto israelí, dijo este jueves uno de los dirigentes del Bloco de Esquerda (BE), Fabian Figueiredo, a cuyo grupo pertenece una de las arrestadas.

Figueiredo fue recibido hoy junto con Joana Mortágua, la hermana de la líder del BE, Mariana Mortágua, detenida anoche por el Ejército de Israel cuando interceptó el barco de la flotilla donde viajaba, por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palácio de Belém de Lisboa, sede de la jefatura de Estado.

A su salida de la reunión, Figueiredo se quejó de que el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) no les ha transmitido ninguna información relevante sobre la líder de su partido ni sobre los otros tres portugueses de la flotilla arrestados, la actriz Sofia Aparício, el activista Miguel Duarte y un cuarto cuya identidad todavía no se ha revelado.

Figueiredo explicó que gracias a Rebelo de Sousa han podido saber que los cuatro portugueses ya están en tierra en un puerto israelí y en buen estado de salud, y que existe «la posibilidad no confirmada» de que sean visitados por la embajadora lusa en Israel, Helena Paiva.

El responsable del Bloco recordó que varios países europeos como España han convocado a los embajadores de Israel para pedir aclaraciones por lo ocurrido.

«Nos extraña que el Gobierno portugués no lo haga y queremos instarle a que convoque al encargado de negocios y al embajador de Israel en Lisboa para una audiencia para prestar aclaraciones y presentar una protesta por esta detención ilegal», afirmó.

Pidió que en este momento no solo el Estado portugués sino también la sociedad civil usen todos los medios para garantizar la liberación de todos los integrantes de la flotilla humanitaria y destacó la importancia de que haya una movilización por parte de la sociedad que obligue al Gobierno a actuar «con contundencia».

Por ello, invitó a los ciudadanos a manifestarse hoy frente a la sede de la embajada israelí en Lisboa. EFE

ssa/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR