Los 450.000 europeos más ricos emiten 53 veces más CO2 que la mitad más pobre

3 minutos

Bruselas, 29 oct (EFE).- Las emisiones de CO2 de los 450.000 europeos más ricos son 53 veces más elevadas que las de la mitad más pobre de la Unión Europea, según un estudio publicado este miércoles por la ONG Oxfam, que subraya que las clases bajas y medias han reducido su huella de carbono en las últimas décadas, mientras que los superricos han aumentado la suya.

«La investigación es clara. Los más ricos de Europa están al volante de esta crisis climática, mientras el resto paga los costos. (…). La verdadera innovación debería acelerar la acción climática, no servir de excusa para retrasarla», declaró en un comunicado la responsable de clima de Oxfam, Julie Bos.

El estudio «Saqueo climático: cómo unos pocos europeos poderosos están llevando al mundo al desastre», difundido en vísperas de que arranque la cumbre climática COP30 de Belém (Brasil), recuerda que las emisiones de Europa cayeron un 21 % entre 1990 y 2022.

Sin embargo, el dióxido de carbono liberado a la atmósfera por el 0,1 % más rico de Europa se incrementó en un 14 % en ese período, mientras que las de la mitad más pobre se han reducido en un 27 %.

Oxfam agrega que una persona del 0,1 % más rico de Europa produce tanto carbono en una semana como alguien del 50 % más pobre en un año y asegura que, para mantenerse dentro de un aumento de la temperatura inferior a 1,5 °C, ese 0,1 % más rico debería reducir sus emisiones per cápita un 99 % de aquí a 2030.

Si todo el planeta emitiera CO2 al ritmo de los superricos europeos, el presupuesto mundial de carbono, que es la cantidad de CO2 que puede liberarse sin provocar un colapso climático, se agotaría «en menos de tres semanas», subraya la ONG.

Para respetar ese nivel objetivo, agrega la organización, una persona del 50 % inferior de la UE en ingresos debería reducir a la mitad sus emisiones, mientras que una del 10 % superior debería hacerlo en un 90 %.

«La UE debe mirar más allá del próximo ciclo electoral y pensar a largo plazo. Los datos son claros: hay que acelerar los recortes de emisiones, empezando por quienes más pueden permitírselo y las derrochan sin medida. Medidas como un impuesto sobre las emisiones de carbono excesivas, como los yates o aviones privados, son un primer paso lógico», añadió Bos.

Oxfam pide impuestos climáticos al lujo, como el turismo de alto nivel, los grandes coches, los superyates, los aviones privados o el turismo espacial y «repensar» el progreso, adoptando nuevos parámetros de medir el PIB que «propricen la igualdad, el bienestar humano y la salud del planeta a largo plazo».

De cara a la COP30, esa ONG insta a la UE y los Gobiernos de los Estados miembros a adoptar un enfoque «justo» sobre las emisiones históricas de la UE, a aumentar «significativamente» su contribución para ayudar en clima a los países en desarrollo, a aumentar los impuestos a los más acaudalados y a gravar los beneficios extraordinarios «excesivos» de las empresas. EFE

