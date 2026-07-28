Los 60.000 evacuados de Gironda por el megaincendio ya pueden regresar: «Hay inquietud»

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Edgar Sapiña Manchado

Le Haillan (Francia), 28 jul (EFE).- Los 60.000 habitantes de Le Haillan, Mérignac y Eysines, en la región de la Gironda, afectada por un megaincendio que quemó 42.000 hectáreas al suroeste de Francia, cerca de Burdeos, pudieron regresar a partir de este martes por la tarde a sus casas tras el fin de la orden de evacuación, a pesar de que el incendio sigue activo.

«Vine a ver si se olía y veía el humo (de los incendios) y, como no lo vi, pienso que es seguro», contó Thomas, que aprovechó el regreso a Le Haillan para correr unos minutos.

«Hay inquietud», resumió a EFE el alcalde de Le Haillan, Éric Poulliat, que esperaba en la plaza del pueblo para recibir a 20 vecinos que debían llegar en un autobús proveniente del Parque de Exposiciones de Burdeos, donde fueron evacuados los ciudadanos de las 23 localidades evacuadas por el incendio de grandes dimensiones, que está estabilizado.

La incertidumbre ante el posible avance del fuego en plena ola de calor, la cuarta que sufre Francia, se visualizó ante el escaso regreso de vecinos de esta localidad de 11.000 habitantes, según indicó el alcalde, ya que se esperaba una mayor afluencia.

Las altas temperaturas que azotan el país ponen en alerta a los ciudadanos, que vivirán este miércoles el peor episodio, según la agencia meteorológica Méteo-France, ya que los termómetros se acercarán en esta región a los 40 grados.

Otros optaron por saltarse las normas fijadas por las autoridades, como Joséphine y su hija. «Evacuamos el pueblo el sábado de madrugada, como nos pidieron en la alerta que recibimos (en el teléfono) y nos fuimos al Parque de Exposiciones de Burdeos (habilitado de emergencia para acoger a las personas), pero mi hija no se encontraba bien, tenía miedo de tanta gente que había y nos vimos obligadas a volver», contó a EFE la madre.

«Volvimos a casa, cerramos todo, porque el aire estaba contaminado, era irrespirable», añadió, disfrutando este martes del primer paseo por el pueblo desde entonces.

El alivio es otro de los sentimientos que expresan, como es el caso de Cristophe Baké y su familia.

«Es una alegría volver a casa», contó este padre de familia y empleado en el ayuntamiento de Le Haillan. De todos modos, reconoció sentirse inquieto «porque el fuego está aún activo».

Ante esta situación Poulliat, también vicepresidenta de la región metropolitana de Burdeos, mostró su descontento con la decisión tomada por la delegada del Gobierno en la región de la Gironda, Sophie Brocas, de permitir la vuelta a los hogares de estos 60.000 habitantes.

«Fue un choque, evacuamos el pueblo el sábado a las tres de la madrugada, fue una conmoción para muchos habitantes, que se tuvieron que ir con pocos enseres, y la situación ha durado, así que ha sido difícil de gestionar y ahora el regreso, que esperemos que sea definitivo y que no tengamos que volver a irnos», contó el alcalde.

El megaincendio en la Gironda, a una veintena de kilómetros de Burdeos, obligó a evacuar más de 220.000 personas, la mayor operación de este tipo que vive Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, 160.000 habitantes de 20 localidades siguen desplazados, con el miedo de saber si su casa se habrá convertido en ceniza por las llamas.

Por el momento se han quemado 240 hogares y 93 bomberos están heridos, pero no hay víctimas mortales a consecuencia de este incendio. EFE

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(foto)(vídeo)