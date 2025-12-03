Los abogados de Costa piden explicaciones a la Fiscalía de Portugal por 50 escuchas

3 minutos

Lisboa, 3 dic (EFE).- Los abogados del exprimer ministro de Portugal António Costa (2015-2024), actual presidente del Consejo Europeo, pidieron este miércoles explicaciones a la Fiscalía del país por las informaciones publicadas en medios que apuntan que el Ministerio Público habría llevado a cabo 50 escuchas telefónicas entre 2020 y 2023 en las que estaría presente el político.

En un comunicado enviado a EFE, los letrados de Costa, João Lima Cluny y Diogo Serrano, indicaron que la Fiscalía «tiene obligación de aclarar qué estuvo haciendo efectivamente y demostrar públicamente que nunca dejo de cumplir con las exigencias de la ley».

De esta forma, los abogados reaccionaron al artículo publicado ayer por la revista ‘Sábado’, que señalaba que Costa aparece en 50 escuchas telefónicas, hechas entre 2020 y 2023, que no estaban dirigidas contra él, sino contra 20 personas como ministros, gestores y figuras del Partido Socialista en el marco de la ‘Operación Influencer’.

Debido a esas pesquisas, que investigan supuestas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos, Costa dimitió el 7 de noviembre de 2023.

Los letrados del político se preguntaron en su nota por qué esas 50 escuchas siguen en el proceso y son difundidas ahora, cuando según el Tribunal Supremo no son relevantes en la indagación que lleva a cabo la Fiscalía.

En un comunicado, publicado este miércoles, el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) de la Fiscalía reiteró que dentro de la investigación del llamado ‘universo Influencer’ Costa «nunca» fue directamente objeto de escuchas telefónicas ni cuando era primer ministro ni cuando dejó de serlo.

Detalló que durante el tiempo que se llevaron a cabo dichas escuchas se hicieron resúmenes de las conversaciones «con intervención accidental» de Costa siempre y cuando estas contenían «relevancia probatoria» en el proceso y que estos eran necesarios para permitir al presidente del Tribunal Supremo conocer el contenido de esas comunicaciones y decidir sobre su destrucción.

El DCIAP agregó que esas interceptaciones telefónicas están sujetas a secreto de justicia «externo» pero no «interno», es decir, que los sospechosos en este proceso que lo pidieron tuvieron acceso a contenido como los informes quincenales de esas comunicaciones, aunque en ningún caso a las grabaciones, y que ningún periodista ha tenido acceso.

Y anticipó que va a presentar una denuncia penal por este asunto.

Esta polémica se produce después de que el pasado 21 de noviembre el Ministerio Público admitiera haber llevado a cabo siete escuchas telefónicas a Costa sin haberlas notificado previamente al Tribunal Supremo, como corresponde cuando una investigación es contra un primer ministro.

Costa dimitió el 7 de noviembre de 2023, unas horas después de que la Fiscalía publicase un comunicado donde afirmaba que investigaba al entonces primer ministro en el marco de la ‘Operación Influencer’ por presuntas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos.

Dos años después, el caso sigue abierto pero no ha habido imputación ni ningún otro avance en contra de Costa y han sido numerosas las críticas contra la actuación del Ministerio Público. EFE

ssa/lmg/ajs