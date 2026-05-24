Los activistas brasileños de la Flotilla denunciaron golpizas y casos de violencia sexual

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São Paulo, 24 may (EFE).- Los activistas brasileños de la Flotilla Global Sumud denunciaron este domingo, en su llegada a Brasil, haber sufrido golpizas y testimoniado casos de abuso sexual a manos de militares de Israel, después de que el barco humanitario en el que navegaban con destino a la Franja de Gaza fuera interceptado.

Durante la conferencia de prensa ofrecida en su llegada al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, el pediatra brasileño Cássio Pelegrini denunció de manera explícita que algunos cautivos fueron objeto de «violencia sexual» durante el periodo de reclusión bajo las fuerzas israelíes.

El médico afirmó que el material audiovisual difundido de forma oficial por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, representa únicamente una fracción de los abusos reales, señalando que en los propios fotogramas del vídeo se observa a un detenido «con los pantalones abajo».

«Durante el tiempo que estuve en Ashdod, antes de ingresar a migración, se podían escuchar los gritos de personas siendo violadas. Si Israel hace eso con los ciudadanos del mundo, imaginen lo que pasa con los palestinos», relató Pelegrini.

A raíz de ese vídeo, el Gobierno brasileño convocó esta semana a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Brasilia, Rasha Athamni, para que explique el trato «degradante y humillante» dado a los activistas.

Asimismo, el médico brasileño denunció que los activistas pasaron más de seis horas con los ojos vendados, sin acceso a instalaciones sanitarias y bajo una denegación sistemática de asistencia médica, siendo obligados a abordar aviones de deportación con heridas, lesiones y enfermedades.

La activista Beatriz Moreira detalló que las agresiones comenzaron desde el asalto en aguas internacionales, «a más de 300 millas náuticas de la costa de Gaza», por parte de Israel al navío en el que viajaba.

Los civiles fueron divididos y retenidos en «barcos-prisión», dentro de contenedores de carga, donde llegaron a dormir hasta 60 personas «amontonadas» por contenedor, enfrentando frío, hambre y falta de higiene básica.

Como consecuencia del maltrato, tanto Moreira como la activista brasileña Ariadne Teles sufrieron fracturas en las muñecas, mientras que Pelegrini regresó con una fractura de costilla tras ser sometido a «tres sesiones de golpizas».

Otros miembros internacionales de la Flotilla presentaron cuadros de neumotórax, fracturas nasales, pérdida de dientes y contusiones pulmonares que requirieron cirugías de emergencia antes de ser expulsados del territorio.

Durante sus intervenciones, los activistas sudamericanos prometieron «continuar navegando» por la libertad del pueblo palestino.

Las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel son mínimas a raíz de la campaña militar de Israel sobre Gaza, que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó públicamente y en reiteradas oportunidades como un «genocidio», a lo que el Estado judío respondió declarándole ‘persona non grata’. EFE

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