Los activistas de la Flotilla denuncian maltrato por parte de los militares israelíes

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Viena, 1 may (EFE).- Los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes cuando se dirigía a Gaza han denunciado que han sido golpeados y privados de comida y agua mientras eran trasladados a la isla griega de Creta, donde han sido puestos en libertad este viernes.

«Los participantes de la Flotilla Global Sumud acaban de sobrevivir a 40 horas de crueldad calculada a bordo de un buque de la armada de las IOF (fuerzas de ocupación de Israel, en sus siglas inglesas) en aguas griegas», ha denunciado la Flotilla en un mensaje en la red social Instagram.

IOF es el término que emplean activistas propalestinos para referirse de forma crítica a las Fuerzas Armadas de Israel.

Los activistas afirman que los militares de Israel no les dieron comida ni agua adecuada tras haber sido interceptados y abordados el jueves por Israel en aguas internacionales, y haber sido trasladados a un buque militar israelí.

Además, denuncian que fueron golpeados cuando comenzaron a «resistir pacíficamente» en el momento en el que dos integrantes del grupo, el español de origen palestino Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron separados del resto para ser llevados a Israel.

Abukeshek es considerado «sospechoso de pertenecer a una organización terrorista» y Ávila «sospechoso de actividades ilegales», según señaló el Ministerio de Exteriores de Israel en un mensaje en redes sociales.

Los participantes aseguran que fueron «golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda».

«Sufrieron fracturas de nariz, costillas fisuradas y palizas sangrientas. Incluso se efectuaron disparos contra ellos en medio del caos», denuncia el mensaje en Instagram, acompañado de un vídeo en que personas no identificadas a bordo de un autobús afirman haber sufrido abusos.

Unos 175 activistas fueron desembarcados hoy desde un buque militar israelí en la zona de Atherinolakos, una pequeña marina situada en la punta oriental de Creta, y fueron subidos a autobuses para ser llevados al aeropuerto de Heraklion, la capital de Creta.

De hecho, han asegurado que la Policía griega los «atrapó» en los autobuses y les negó la libertad de marcharse.

En su mensaje en Instagram, la Flotilla indicó que 60 participantes han iniciado una huelga de hambre y demandaron la puesta en libertad de los dos miembros de la Flotilla aún detenidos por Israel.

El Gobierno de España ha exigido la inmediata liberación de Abukeshek y ha condenado su retención y posible traslado a Israel, según informaron fuentes del ministerio de Exteriores.EFE

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