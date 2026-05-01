Los activistas de la Flotilla denuncian maltrato por parte de los militares israelíes

3 minutos

(actualiza con información sobre ingreso en el hospital de 30 activistas)

Atenas/Viena, 1 may (EFE).- Los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes cuando se dirigía a Gaza han denunciado que han sido golpeados y privados de comida y agua mientras eran trasladados a la isla griega de Creta, donde han sido puestos en libertad este viernes.

«Los participantes de la Flotilla Global Sumud acaban de sobrevivir a 40 horas de crueldad calculada a bordo de un buque de la armada de las IOF (fuerzas de ocupación de Israel, en sus siglas inglesas) en aguas griegas», ha denunciado la Flotilla en un mensaje en la red social Instagram.

IOF es el término que emplean activistas propalestinos para referirse de forma crítica a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los activistas afirman que los militares de Israel no les dieron comida ni agua de forma adecuada tras haber sido interceptados y abordados el jueves por Israel en aguas internacionales, y haber sido trasladados a un buque militar israelí.

Además, denuncian que fueron golpeados cuando comenzaron a «resistirse pacíficamente» en el momento en el que dos integrantes del grupo, el español de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron separados del resto para ser llevados a Israel.

Abukeshek es considerado «sospechoso de pertenecer a una organización terrorista» y Ávila «sospechoso de actividades ilegales», según señaló el Ministerio de Exteriores de Israel en un mensaje en redes sociales.

Los participantes aseguran que fueron «golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda».

«Sufrieron fracturas de nariz, costillas fisuradas y palizas sangrientas. Incluso se efectuaron disparos contra ellos en medio del caos», denuncia el mensaje en Instagram, acompañado de un vídeo en que personas no identificadas a bordo de un autobús afirman haber sufrido abusos.

Treinta de los activistas han sido trasladados al hospital de la localidad de Sitia para recibir atención médica, dijo a EFE un doctor de dicho centro médico, que no pudo dar más detalles sobre su estado de salud.

Otra doctora de ese centro médico indicó que no tienen nada grave y que se trata de «cosas menores».

El resto de los 175 activistas que fueron desembarcados hoy desde un buque militar israelí en la zona de Atherinolakos, una pequeña marina situada en la punta oriental de Creta, fueron subidos a autobuses para ser llevados al aeropuerto de Heraklion, la capital de Creta.

De hecho, han asegurado que la Policía griega los «atrapó» en los autobuses y les negó la libertad de marcharse.

Según la emisora Skai, ya están en el aeropuerto, donde se espera que comiencen los trámites para su regreso a sus países de origen.

En su mensaje en Instagram, la Flotilla indicó que 60 participantes han iniciado una huelga de hambre y demandaron la puesta en libertad de los dos miembros de la Flotilla aún detenidos por Israel.

El Gobierno de España ha exigido la inmediata liberación de Abukeshek y ha condenado su retención y posible traslado a Israel, según informaron fuentes del ministerio de Exteriores. EFE

as-dsp/fpa

(vídeo)