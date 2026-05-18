Los activistas de Tiananmen encaran recta final de su juicio por subversión en Hong Kong

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Hong Kong, 18 may (EFE).- Un tribunal de Hong Kong comenzó este lunes a escuchar los alegatos finales en el proceso por «incitación a la subversión» contra los activistas prodemocracia Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, una causa vinculada a la organización durante décadas de las vigilias pacíficas en memoria de la represión militar de 1989 en la plaza de Tiananmen.

Las audiencias, iniciadas en enero, se desarrollan bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 tras las multitudinarias protestas prodemocráticas registradas un año antes en la excolonia británica.

Lee, histórico dirigente sindical, y Chow, jurista que asume su propia defensa, acumulan más de cuarenta y ocho meses en prisión preventiva en distintos centros penitenciarios locales.

Un tercer acusado en el mismo caso, el exdiputado Albert Ho, optó previamente por declararse culpable.

El caso gira en torno a si determinados lemas y consignas democráticas pueden constituir delitos contra la seguridad del Estado.

El fiscal principal, Ned Lai, sostuvo este lunes ante el tribunal que derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión no son absolutos cuando entran en conflicto con la preservación del orden público.

Según la acusación, la tradicional consigna de la ya disuelta Alianza para «poner fin al régimen de partido único» representaba una «tentativa innegable» de apartar del poder a la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

La defensa rechazó esa interpretación y argumentó que reclamar el fin de un sistema unipartidista no implica promover acciones concretas para derrocar al Gobierno central.

Los abogados sostuvieron que la organización promovía ideas políticas generales y carecía de cualquier estrategia dirigida a alterar el orden establecido.

Durante su declaración, Lee aseguró que su objetivo era impulsar reformas políticas, mientras Chow defendió que sus mensajes buscaban fomentar el debate público y no instigar hostilidades.

En paralelo a la reanudación del juicio, Amnistía Internacional reclamó la liberación inmediata de los opositores, a los que calificó como «presos de conciencia».

La Alianza organizó durante tres décadas la vigilia anual del 4 de junio en el parque Victoria, prohibida por primera vez en 2020 por restricciones sanitarias y posteriormente vetada bajo la legislación de seguridad nacional.

Los alegatos continuarán este martes antes de que un panel de tres jueces designados para casos de seguridad nacional delibere y emita un fallo, en un caso observado como un nuevo indicador del alcance de esa normativa en Hong Kong. EFE

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