Los activistas portugueses de la Flotilla están de regreso a Lisboa tras ser deportado

Lisboa, 5 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este domingo de que los cuatro activistas lusos que fueron detenidos por Israel por pertenecer a la Flotilla Global Sumud, que iba de camino a Gaza, se encuentran de regreso a Portugal y llegarán a Lisboa esta noche en avión.

El Ministerio de Exteriores, liderado por Paulo Rangel, precisó en un comunicado que su llegada está prevista a las 22.40 hora local (21.40 hora GMT) en el aeropuerto Humberto Delgado, donde serán recibidos por el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

Entre los portugueses está la líder del partido político Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, así como la actriz Sofia Aparício.

El Ministerio de Exteriores israelí informó hoy de que 29 personas detenidas de la Flotilla Global Sumud fueron deportadas rumbo a España, entre ellos ciudadanos de España, Portugal y Países Bajos.

En un comunicado el viernes, el Ejecutivo luso afirmó que, aunque los portugueses detenidos en Israel no habían sido sometidos a «violencia física», sí hubo «varias quejas, que llevaron a la protesta inmediata por parte de la embajadora» en Israel.

La líder del BE afirmó que no les habían dado comida ni agua en 48 horas, denunció también ese día su hermana, Joana Mortágua.

Joana Mortágua anunció estos hechos en Instagram, donde precisó que esta información se la había trasladado el cónsul de Portugal en Israel.EFE

