The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Los activistas portugueses de la Flotilla están de regreso a Lisboa tras ser deportado

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 5 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este domingo de que los cuatro activistas lusos que fueron detenidos por Israel por pertenecer a la Flotilla Global Sumud, que iba de camino a Gaza, se encuentran de regreso a Portugal y llegarán a Lisboa esta noche en avión.

El Ministerio de Exteriores, liderado por Paulo Rangel, precisó en un comunicado que su llegada está prevista a las 22.40 hora local (21.40 hora GMT) en el aeropuerto Humberto Delgado, donde serán recibidos por el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

Entre los portugueses está la líder del partido político Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, así como la actriz Sofia Aparício.

El Ministerio de Exteriores israelí informó hoy de que 29 personas detenidas de la Flotilla Global Sumud fueron deportadas rumbo a España, entre ellos ciudadanos de España, Portugal y Países Bajos.

En un comunicado el viernes, el Ejecutivo luso afirmó que, aunque los portugueses detenidos en Israel no habían sido sometidos a «violencia física», sí hubo «varias quejas, que llevaron a la protesta inmediata por parte de la embajadora» en Israel.

La líder del BE afirmó que no les habían dado comida ni agua en 48 horas, denunció también ese día su hermana, Joana Mortágua.

Joana Mortágua anunció estos hechos en Instagram, donde precisó que esta información se la había trasladado el cónsul de Portugal en Israel.EFE

cch/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR