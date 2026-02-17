Los actores de la serie ‘Ravalear’ lamentan el fin de los barrios por la especulación

Elena Garuz

Berlín, 17 feb (EFE).- Los actores Enric Auquer y María Rodríguez Soto lamentan en una entrevista con EFE la pérdida de identidad de los barrios por la especulación urbanística, tema que aborda la serie ‘Ravalear’, de Pol Rodríguez, que protagonizan, y cuyos dos primeros capítulos, codirigidos con Isaki Lacuesta, se proyectan este martes en la Berlinale.

«El suelo es lo más sagrado que hay. Aparte no hay más del que hay. (…) Es el sitio donde nosotros, la gente, donde vivimos, hacemos una comunidad y tenemos unos recuerdos y unas necesidades de vivir en estos espacios», afirma Auquer.

El mundo avanza hacia «una cosa extraña donde la comunidad se pierde» y el individualismo «es absoluto», lamenta el actor, que critica un modelo de sociedad en el que las compras se hacen en grandes superficies y por internet, y «la gente ya no habla».

Auquer, que vive -casualmente en el mismo edificio que su compañera en la serie- en el barrio barcelonés del Born, describe un entorno en el que no conoce a nadie de todos los que pasan por allí, no hay niños jugando en la calle, ni tiendas, solo «negocios para expats y souvenirs», «gente que baja del crucero y se pasea por el barrio», «o pisos con americanos haciendo fiestas».

La vivienda se ha convertido en un bien de mercado y se puede especular con ella, añade Auquer, que explica como la gente que llega a Barcelona para vivir y teletrabajar «con sueldos de fuera» acaba pagando precios «a lo bestia» por el alquiler.

Por su parte, María Rodríguez, se muestra de acuerdo y pide: «Que nos dejen en paz, que nos dejen vivir» y subraya que se han cabado por asumir unos precios de la vivienda «que ya nos parecen normales, pero que en el fondo no lo son».

Al mismo tiempo, afirma, «hay barrios que son muy barrios», como el del Raval -que da nombre a la serie-, muy complicados de transformar, porque hay una red vecinal y social muy importante y muy comprometida que lucha mucho por que la gente pueda seguir viviendo allí, aunque, añade, es «muy complicado, porque la ciudad se está vendiendo».

La serie ‘Ravalear’, como contó su creador Pol Rodríguez a EFE, se inspira en lo que le sucedió a su familia, que tras regentar durante noventa años un restaurante -el Can Lluís, abierto en 1929 por su bisabuelo en el Raval-, es desahuciada al no poder comprarlo frente a una oferta más elevada de un fondo de inversión.

En la serie, planteada como un thriller que se estrena en mayo en la plataforma HBO, para salvar el restaurante, Can Mosques, los protagonistas tendrán que cruzar límites que jamás creyeron posibles y descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer.

Uno de los elementos que introduce el realizador es el tema de la okupación, respecto al que la actriz considera que hay que generar debate. «El mundo okupa es muy amplio», añade.

Rodríguez piensa que la serie va a invitar a la reflexión y quizás mueva alguna conciencia y haga que la gente se active un poquito más, mientras Auquer considera que la mayoría del público podrá empatizar al cien por cien con los protagonistas, porque hay muchísima más gente que no es propietaria de varias viviendas que gente que sí lo es. EFE

