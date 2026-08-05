Los actos antisemitas aumentaron un 21% en Reino Unido en 2026, según una asociación judía

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El número de actos antisemitas aumentó un 21% durante el primer semestre de 2026 en Reino Unido, informó el miércoles una organización benéfica judía, en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La organización Community Security Trust (CST) registró 1.926 incidentes dirigidos contra personas judías entre enero y junio de 2026, frente a los 1.598 contabilizados en el primer semestre de 2025.

Según el director de CST, Mark Gardner, estos ataques «se dirigen directamente contra los judíos británicos», pero también afectan «a Reino Unido y a toda la sociedad».

A finales de abril, dos hombres judíos fueron apuñalados en el barrio londinense de Golders Green, un ataque que la policía calificó de terrorista.

Según CST, en los tres días posteriores se denunciaron 71 incidentes, 16 de ellos haciendo referencia directa a ese ataque.

«Algunos celebraron la violencia y llamaron a agredir a otros judíos», señaló la organización, mientras que otros difundieron «teorías conspirativas» antisemitas.

Durante el mismo período, se registró una serie de incendios e intentos de provocarlos en sinagogas de barrios del noroeste de la capital, donde reside una importante comunidad judía.

Un movimiento identificado por las siglas IMCR y también conocido como «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi) reivindicó siete de esos ataques, así como otro contra el medio de comunicación en lengua persa Iran International, considerado organización terrorista por el gobierno de Teherán.

Reino Unido ya había registrado un fuerte aumento de actos antisemitas e islamófobos desde el ataque perpetrado por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, según datos recopilados por varias asociaciones y por el gobierno británico.

La guerra en Irán comenzó, por su parte, el pasado 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

La encargada de la Policía y de la Lucha contra la Delincuencia dentro del Ministerio de Interior británico, Sarah Jones, calificó estas nuevas cifras de «espantosas».

«Nunca debemos dejar de luchar para librar a la sociedad de este mal», declaró.

A mediados de julio, el gobierno británico prometió invertir más de 250 millones de libras (332,5 millones de dólares) durante tres años para reforzar la protección policial de la comunidad judía en Reino Unido.

str-jkb/cla/psr/dbh