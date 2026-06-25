Los aeropuertos de Venezuela están operativos excepto el de Caracas, según lineas aéreas

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Caracas, 25 jun (EFE).- Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto el principal del país, que sirve a Caracas, están operativos tras los terremotos del miércoles, confirmó este jueves a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.

«Ya salió un nota indicando que todos los aeropuertos internacionales están operativos excepto Maiquetía», dijo De Loaiza a EFE, en referencia a un boletín del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) al que ella tuvo acceso pero que no se ha hecho público.

El Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas y es el principal del país, fue cerrado el miércoles debido a los graves daños que sufrió, por lo que algunas aerolíneas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, cancelaron sus vuelos de este jueves en la ruta Madrid-Caracas.

Por su parte, la panameña Copa Airlines anunció el miércoles en la noche la cancelación de los vuelos a Caracas. Este jueves, sumó a la medida los que tenían como destino Barquisimeto, Valencia y Barcelona, pero horas después informó que reanudaría los vuelos a estas tres ciudades.

Estas medidas se dan después de que Venezuela fuera sacudida el miércoles por un «doblete sísmico», dos terremotos de magnitud 7,2 y otro 7,5, respectivamente, que han causado al menos 188 muertos y 1.520 heridos, según información oficial.

Hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados , según un balance ofrecido este jueves por el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez.

Tras los dos terremotos, añadió Jorge Rodríguez, se habían registrado 138 réplicas hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este jueves, lo que «ha obligado» a que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como «zonas de desastres». EFE

rbc/raa