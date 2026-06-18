Los agentes del ICE cometieron violaciones de derechos humanos en Minesota, según HRW

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Nueva York, 18 jun (EFE).- El despliegue de miles de agentes federales de inmigración (ICE) en Minesota provocó violaciones generalizadas de los derechos humanos y puso de manifiesto los patrones abusivos de la agencia a la hora de aplicar las leyes migratorias, según Human Rights Watch (HRW).

La oenegé divulga este jueves el informe ‘Una crisis fabricada: Comunidades de Minesota aterrorizadas por el gobierno federal’, en el que documenta cómo la ‘Operación Metro Surge’ de la Administración de Donald Trump causó una crisis de derechos humanos en Minesota, particularmente en las ciudades de Mineápolis y Saint Paul.

Según HRW, la campaña y las tácticas usadas durante este operativo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 «encajan en un patrón más amplio de despliegues masivos y abusivos» de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El ICE detuvo en Minesota a unos 4.000 inmigrantes, de los cuales más del 75 % no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, apunta la organización en su informe, en el que entrevista a más de 130 personas, entre ellas inmigrantes, defensores de derechos humanos, abogados y otros profesionales.

HRW denuncia además que agentes del ICE mataron a los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti durante la operación en enero, y subraya que las autoridades amenazaron a otros residentes de Minesota con «fuerza letal», apuntándoles con armas sin justificación en numerosas ocasiones.

Asimismo, también rompieron ventanas de automóviles «sin justificación», arrojaron o empujaron físicamente al suelo a personas que no se resistían y lanzaron contra manifestantes armas «menos letales», como granadas aturdidoras, a veces a corta distancia y sin previo aviso, agrega el informe.

También señala que los agentes federales incurrieron en discriminación racial generalizada al detener, arrestar o encarcelar a personas basándose en su aparente raza o etnia, y destaca que detuvieron a más de 500 ciudadanos estadounidenses que participaban en las protestas.

«Ciudadanos de color entrevistados por HRW dijeron que tenían tanto temor a la discriminación racial que comenzaron a llevar sus pasaportes a todas partes», indica HRW.

Durante meses, la ‘Operación Metro Surge’ interrumpió todos los aspectos de la vida cotidiana de los residentes de Minesota.

«En el punto álgido del operativo, algunas clínicas de salud experimentaron caídas drásticas en el número de pacientes -hasta un 50 % en algunos centros- e incluso algunos faltaron a citas urgentes o de emergencia», destaca la oenegé.

Del mismo modo, miles de estudiantes faltaron a clases o se pasaron a las clases en línea, y muchos adultos tenían miedo de conducir al trabajo, por lo que perdieron sus empleos.

La organización exige en su informe que el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) sean reformados y que los funcionarios fortalezcan los mecanismos de transparencia y supervisión, implementen protecciones efectivas contra el uso innecesario de fuerza y pidan una rendición de cuentas en todos los niveles. EFE

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