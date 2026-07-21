Los agentes sociales de Túnez alertan por los cortes de agua y luz en plena ola de calor

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Túnez, 21 jul (EFE).- La ONG Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) alertó este martes de las «graves» consecuencias de los constantes cortes de agua y electricidad desde principios de julio, en un momento en el que Túnez atraviesa una ola de calor «sin precedentes», con temperaturas de hasta 47 grados en la capital y 49 en zonas del interior.

La organización subrayó que los cortes ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, especialmente de pacientes que dependen de respiradores o equipos médicos, «que fallaron» debido a las interrupciones de suministro eléctrico, lo que supone «una grave crisis de derechos humanos y una violación del derecho a la vida».

Además, señaló que los problemas de energía provocaron pérdidas económicas directas en diversos sectores, especialmente el de la agricultura, la alimentación y la restauración, e interrumpieron las operaciones de todas las instituciones y administraciones públicas.

Agregó que, a las pérdidas directas, se suman los daños ocasionados a los electrodomésticos, debido a las «fluctuaciones y sobretensiones repentinas», de las que numerosos usuarios se quejaron en las últimas semanas.

Ante esta situación, la organización pidió una investigación «urgente, independiente y transparente de las causas» de las interrupciones en suministro de servicios y exigió responsabilidades a «todos los implicados».

La Compañía Nacional de Distribución de Agua (SONEDE) explicó que los cortes de electricidad son una de las principales causas de las interrupciones en la distribución de agua, ya que afectan al funcionamiento de las plantas de bombeo y desalinizadoras.

La denuncia del FTDES se suma a la de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el mayor sindicato del país, y del partido Corriente Democrática, así como las de otras ONG, que exigen al Gobierno que tome medidas y asuma responsabilidades.

El Instituto Meteorológico Nacional informó que las temperaturas superan entre 8 y 14 grados las medias habituales para el mes de julio, lo que acentúa las consecuencias de los cortes de luz y agua, que han provocado protestas improvisadas en todos los estados del país en los últimos días. EFE

sb/fpa