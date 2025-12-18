Los agricultores canarios se plantan en Bruselas para defender la soberanía alimentaria

Bruselas, 18 dic (EFE).- Los agricultores canarios se sumaron este jueves a la multitudinaria protesta que ha bloqueado el centro de Bruselas contra las «políticas erróneas» de la Unión Europea (UE), que «ponen en riesgo» al sector primario de la región y a la soberanía alimentaria europea.

En la manifestación, a la que acudieron cerca de 8.000 agricultores con 500 tractores de toda la UE, los trabajadores mostraron su rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado, así como a la nueva propuesta presupuestaria del Ejecutivo comunitario, que plantea un recorte a las ayudas regiones y agrícolas.

En declaraciones a EFE durante la concentración, el viceconsejero canario de Sector Primario, Eduardo García, criticó que la UE está favoreciendo la «dependencia del extranjero para poder alimentarnos», con el acuerdo comercial de la UE con Mercosur, que considera una «política errónea» y un ataque directo a la «soberanía alimentaria» de España y de toda la Unión.

«Si no tenemos agricultores, ganaderos o pescadores, se va a crear una situación de dependencia de un país tercero para que nos suministre alimentos, al no ser capaz de hacerlo nosotros, y eso va a ser un problema de seguridad de verdad», remarcó.

García se mostró «bastante reticente» a las medidas de salvaguardia aprobadas por la UE en la víspera para proteger a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones latinoamericanas, ya que las considera poco «operativas».

Además, criticó que el nuevo presupuesto planteado por la Comisión Europea trae consigo una «reducción» de fondos específicos que antes se destinaban a la Política Agraria Común (PAC) o al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), que ayudaba a las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias.

El viceconsejero canario reprochó también que la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2028-2034 pretenda aglutinar las ayudas regionales y agrícolas en un gran fondo gestionado por los Estados miembros y no por las regiones.

«Esa renacionalización nos hace depender de la voluntad del Estado para que se atiendan, o no, las singularidades de Canarias», añadió, en defensa de una relación directa de Canarias con la UE.

García advirtió que el sector de la agricultura de Canarias «podría perder muchísimo empleo, ya que solo en la región hay más de 20.000 explotaciones agrícolas», pero consideró que el mayor riesgo se producirá en «la soberanía alimentaria de Europa».

Los agricultores canarios estuvieron representados por la Asociación de agricultores y ganaderos de Canarias (ASAGA) y la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) en una concentración iniciada a primera hora de este jueves, que recorre el barrio europeo de la capital comunitaria. EFE

