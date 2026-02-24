Los agricultores serbios bloquean más de 40 carreteras contra las importaciones del sector

Zagreb, 24 feb (EFE).- Agricultores de más de 32 asociaciones profesionales de Serbia bloquearon este martes más de 40 carreteras principales del país, en una intensificación de las protestas iniciadas hace dos semanas para pedir que cesen la importación de productos y más inversiones y ayudas para el sector.

Los agricultores argumentan que la importación de productos de mala calidad y muy baratos supone una competencia desleal y reclaman que el Estado compre los excedentes de producción nacional para estabilizar y regular el mercado.

“La agricultura está moribunda. El precio de la leche es tan insostenible (entre apenas 17 y 34 céntimos de euro por litro) que la gente la está tirando. Lo mismo pasa con los precios de la carne de cerdo, de vegetales, todo”, comentó a la emisora N1 un representante de la asociación ‘Nuestra leche’.

El ministro de Agricultura, Dragan Glamočić, ha asegurado por su parte que se trata de una protesta politizada y ha dicho que el Gobierno no actuará bajo esa presión.

Según datos de la televisión independiente Nova Tv, el número de fincas agrícolas ha caído un 20 % en la última década y la cabaña de vacas lecheras es ahora la mitad, mientras que la única rama de la agricultura que ha registrado cierto aumento es la apicultura. EFE

