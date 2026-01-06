Los aliados de Kiev se comprometen a garantías «vinculantes» para la seguridad de Ucrania

5 minutos

París, 6 ene (EFE).- La Coalición de Voluntarios, compuesta por una treintena de miembros, se comprometió este martes en la ‘Declaración de París’ a garantizar un «sistema de garantías política y jurídicamente vinculantes» para Ucrania una vez alcanzado el alto el fuego con un mecanismo de supervisión y verificación liderado por Estados Unidos y una fuerza internacional.

«Estamos dispuestos a comprometernos con un sistema de garantías política y jurídicamente vinculantes que se activará una vez que entre en vigor un alto el fuego», afirman en la declaración final firmada junto a Ucrania, y publicada por la Presidencia francesa al término una cumbre presencial celebrada hoy en el Palacio del Elíseo.

Se trata de la principal conclusión de la cumbre a la que asistieron dirigentes y representantes de casi todos los países europeos, Canadá, Turquía, de la OTAN, la las instituciones de la Unión Europea.

También dos emisarios clave del presidente estadounidense, Donald Trump, para Ucrania, su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, quienes asistían por primera vez a una reunión de la Coalición de Voluntarios, creada en marzo pasado por Francia y el Reino Unido para ofrecer «garantías de seguridad» a Ucrania en el contexto de un posible alto el fuego.

Este frente unido sobre la futura seguridad de Ucrania frente a Rusia incluye cinco garantías «sólidas para una paz sólida y duradera», detalladas en el documento.

Fuerza multinacional para Ucrania

Una «fuerza multinacional para Ucrania», en estudio desde hace varios meses bajo la dirección de Francia y Reino Unido, estará formada por efectivos voluntarios de la Coalición, para apoyar la reconstrucción de las fuerzas armadas de Ucrania y la disuasión.

Se ha llevado a cabo una planificación militar coordinada para preparar las medidas de reasentamiento en aire, mar y tierra, y para la regeneración de las fuerzas armadas de Ucrania, con el apoyo de las fuerzas de la Coalición dentro de Ucrania y en la región. Esas medidas se implementarán estrictamente a solicitud de Ucrania una vez que se haya producido un cese creíble de las hostilidades.

Estos elementos estarán liderados por Europa, con la participación también de miembros no europeos de la Coalición, «y con el apoyo propuesto de Estados Unidos».

En el proyecto de declaración, al que tuvo acceso EFE, figuraba que Estados Unidos aportaría capacidades como inteligencia y logística, con el compromiso además de Washington de apoyar a la fuerza en caso de ataque, algo que ha desaparecido en la versión final.

El alto el fuego será verificado por EE.UU.

Una vez alcanzado un alto el fuego se establecerá un mecanismo de monitoreo «continúo y fiable» y verificación liderado por Estados Unidos, con participación internacional, incluyendo contribuciones de los miembros de la Coalición de Voluntarios, que también estará representada en la Comisión Especial que se establecerá para abordar cualquier incumplimiento, atribuir responsabilidades y determinar las medidas correctivas.

Apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania

La Coalición, con el apoyo de Estados Unidos, acordó continuar brindando asistencia militar y armamento cruciales a largo plazo a las Fuerzas Armadas de Ucrania para garantizar su capacidad sostenida, ya que seguirán siendo la primera línea de defensa y disuasión.

Esto incluirá, entre otros, paquetes de defensa a largo plazo, apoyo para la financiación de la compra de armas, cooperación continua con Ucrania en su presupuesto nacional para financiar las fuerzas armadas, acceso a depósitos de defensa que puedan prestar apoyo adicional rápido en caso de un futuro ataque armado, y prestación de apoyo práctico y técnico a Ucrania en la construcción de fortificaciones defensivas.

Compromisos vinculantes frente a ataque armado ruso

Los firmantes acordaron finalizar los compromisos vinculantes para apoyar a Ucrania y restablecer la paz y la seguridad en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia tras un alto el fuego y un acuerdo de paz. Estos compromisos pueden implicar el uso de capacidades militares, de inteligencia y apoyo logístico, iniciativas diplomáticas y la adopción de sanciones adicionales.

Cooperación a largo plazo en Defensa con Ucrania

Asimismo convinieron continuar desarrollando y profundizando la cooperación «mutuamente beneficiosa» en materia de defensa con Ucrania, entre otras cosas en entrenamiento, producción conjunta de la industria de defensa, con el uso de instrumentos europeos relevantes, y cooperación en materia de inteligencia.

Finalmente, decidieron establecer una célula de coordinación entre Estados Unidos, Ucrania y la Coalición en el Cuartel General Operativo de la Coalición en París. EFE

cat/ac/fpa