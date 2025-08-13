The Swiss voice in the world since 1935

Los aliados de Ucrania quieren más sanciones a Moscú si no hay alto el fuego en Alaska

París, 13 ago (EFE).- Los aliados de Ucrania en la denominada Coalición de Voluntarios, encabezados por Francia, el Reino Unido y Alemania, quieren que se endurezcan las sanciones a Rusia si su presidente, Vladimir Putin, no acepta un alto el fuego en la cumbre del viernes en Alaska con Donald Trump.

Reunidos por videoconferencia este miércoles, con la participación también del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, los países de la Coalición de Voluntarios subrayaron también que están listos para tener un «papel activo» en las garantías de seguridad para Ucrania, de cara a una futura paz, en particular con el despliegue de lo que llaman una «fuerza de reaseguro» cuando cesen las hostilidades.

«No debería imponerse ninguna restricción a las fuerzas armadas ucranianas ni a su cooperación con terceros países. Rusia no debería poder vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN», señalaron igualmente, en una declaración que firmaron el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, como copresidentes de este grupo. EFE

