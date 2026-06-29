Los antecedentes no cuentan, el presente sí

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Arturo Salgado

Ciudad de México, 29 jun (EFE).- Si de la historia común dependiera, Ecuador está en aprietos, pero si de evaluar el presente se trata, el vigoroso impulso que puso a la Tri a los dieciseisavos de final del Mundial, este martes en el estadio Azteca, es tan fuerte como el ánimo en México tras cumplir una perfecta fase de grupos.

Líder absoluto, clasificado con una jornada de anticipación concluir las tres jornadas con igual número de triunfos, seis goles a favor y ninguno en contra son poderosas razones, pero no se puede desdeñar a un rival llegó prácticamente eliminado a la tercera fecha y revivió con una sorprendente victoria por 2-1 sobre Alemania.

Hasta ahí la regularidad contra la recuperación dejan una sensación de equilibrio de cara al partido de la fase de los mejores 32 en el Mundial.

Y si de antecedentes se tratara, pues el Tri mexicano tiene razones de sobra para creer.

Ambos países se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Corea del Sur-Japón 2002 con triunfo mexicano por 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

En suma, México y Ecuador han chocado en 7 ocasiones en partidos oficiales, una vez en la Copa del Mundo 2002, y 6 en Copa América.

Los mexicanos han salido victoriosos cinco veces, incluida una serie de penaltis en el certamen continental de 1997, y en la cita más reciente empataron en 2024. El único triunfo de los ecuatorianos fue en la Copa América de 2015.

Este martes el choque entre mexicanos y ecuatorianos pondrá en juego una constante que mantienen los locales desde que acogieron los mundiales de 1970 y 1986 hasta el de hoy: nunca perdieron un partido en el Azteca.

En 1970 sumó dos triunfos y un empate. En 1986 ganó tres, incluido uno de octavos de final, y empató uno. Y en esta edición acumula tres victorias.

El Coloso de Santa Úrsula estará este martes más lleno que nunca para ayudar desde el aliento a los pupilos de Javier Aguirre a extender la historia.

El ganador de este emparejamiento de dieciseisavos avanzará a los octavos de final, donde el rival saldrá de la serie entre podría Inglaterra y Senegal.

Ecuador quiere llegar por segunda vez en su historia a los octavos de final, tal como lo hicieron en el Mundial de 2006. Pero el desafío no para ahí.

En la zaga cuenta con Johan Vásquez como líder, acompañado de la experiencia de Edson Álvarez. En el medio campo destaca la movilidad de Erik Lira y Álvaro Fidalgo, y en el ataque está la efectividad de Julián Quiñones.

Ecuador puede romper ese equilibrio gracias a su verticalidad. La velocidad de Gonzalo Plata es el principal motor ofensivo en combinación con Enner Valencia.

El problema para los hombres del seleccionador argentino Sebastián Beccacece está en la contundencia. Sólo marcaron dos tantos en fase de grupos, ya que requieren de una alta generación de hasta 23 oportunidades para concretar.

– Alineaciones probables:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Seleccionador: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Árbitro: por designar.

Hora: 19.00 local (01.00 GMT del miércoles).

Estadio: Ciudad de México, conocido como Azteca.EFE

as/gb/hbr

(foto)